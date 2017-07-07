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Сергей Веремеенко: От нас зависит, будут ли остановлены авантюры сумасшедшего руководства

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  • 7.07.2017, 10:26
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Сегодня в 18.00 на Октябрьской площади в Минске пройдет акция «За мирную Беларусь!».

Об этом в комментарии сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org заявил гродненский координатор БНК Сергей Веремеенко:

- Беларусь, согласно Конституции, даже видоизмененной в 1996 году, все же имеет нейтральный военный статус. При этом участвует в военных авантюрах сумасшедшего руководства нашего восточного соседа, одна из которых - учения «Запад-1017». Заложником этих игр является каждый из нас. Опасность из-за их проведения чувствуют и наши соседи - Литва, Польша и Украина.

Перспектива начала полноценных боевых действий на нашей территории - это, увы, реальность. Диктаторская Беларусь - главный форпост Путина на западе - может стать в очередной раз плацдармом для реализации его комплексов. Поэтому от каждого из нас зависит, сохранится ли наша страна как независимое государство и как мы будем жить дальше.

Напомним, сегодня в Минске на Октябрьской площади пройдет акция протеста против учений «Запад-2017». Ее участники также потребуют освобождения политических заключенных. Начало акции - в 18 часов.


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