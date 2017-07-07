Андрей Шарендо: 7 июля выйдем на Площадь под лозунгом «За мирную Беларусь!» 7.07.2017, 7:59

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Акция в Минске на Октябрьской площади начнется сегодня в 18.00.

Об этом сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org заявил брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь Андрей Шарендо. Он рассказал, почему важно бороться против проведения совместных с Россией военных учений:

— Брест чуть не ежегодно становится полигоном для совместных белорусско-российских военных учений. Жители города хорошо знают, что собой представляют российские десантники. Они нагло ведут себя, а Беларусь давно считают своей территорией. Это не может не раздражать, поэтому брестчане неоднократно выражали протест. В городе неоднократно появлялись граффити, плакаты, баннеры.

Сейчас можно констатировать что белорусская армия существует только на бумаге, так как большинство офицерского состава либо выходцы из России, либо обучались в России и давно завербованы тамошними спецслужбами. Поэтому ответственность за защиту независимости ложится на общество, на наиболее сознательную и активную его часть. Делать это придется нам.

Пикет 7 июля в Минске я рассматриваю как одно из средств показать что в Беларуси есть люди, для которых независимость является высшей ценностью и которые готовы встать на ее защиту.

По словам Андрея Шарендо, учения «Запад-2017» могут закончится оккупацией нашей страны:

— На фоне кризиса накануне выборов в России Путину может понадобиться «маленькая победа» в виде части соседней территории. Беларусь идеально подходит для этой цели — экономические проблемы, непопулярный правитель, отсутствие патриотов у власти. Поэтому он сжимает экономическую, политическую и военную петлю вокруг нашей страны. Вероятность реальной оккупации как никогда высока. Учения, на мой взгляд, только ширма по ее отработке.

А что несет нашим соседям оккупация? Достаточно взглянуть на карту. Установление в 1994 году пророссийского режима в Минске и так затормозило интеграционные процессы в Восточной Европе. Российские стратеги никогда не скрывали радости что «белорусский кулак» разрывает единство Балто-Черноморского региона, препятствует выстраиванию энергетической, транспортной, военной безопасности в нем. Сам режим, его методы захвата власти, подавления общества стали привлекательными для руководителей других постсоветских стран, и Беларусь превратилась на самом деле не в донора стабильности, о чем твердит лукашистская пропаганда, а в донора нестабильности. Если же российские войска останутся у нас, под угрозой окажутся страны, которым кажется, что они навсегда вырвались из российских объятий. Это и Балтия, и Польша, и Чехия с Венгрией.

Кроме того, российская оккупация — это возможное возвращение ядерного оружия в Беларусь. Со всеми апокалиптическими последствиями возможного ядерного конфликта. Поэтому мы выйдем на пикет 7 июля под лозунгом «За мирную Беларусь!» и продолжим протесты против нахождения в нашей стране иностранных войск далее.