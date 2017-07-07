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Фоторепортаж с акции против учений «Запад-2017»

  • 7.07.2017, 20:31
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Фото: «Радыё Свабода»

Акция прошла с требованием освободить политзаключенных и отменить белорусско-российские учения «Запад-2017».

На Октябрьской площади Минска прошла акция против учений «Запад-2017». Активисты стали в цепь на Октябрьской площади с портретами и плакатами - «Свободу политзаключенным», «Русский солдат, иди домой».

В акции участвовали активисты «Европейской Беларуси» Максим Винярский, Леонид Кулаков, Андрей Шерендо, а также Ольга Николайчик, Наталья Папкова из Бреста и Григорий Грык из Барановичей, который пришел на акцию традиционно для себя в полосатой «тюремной» одежде.

«Радыё Свабода» представляет фоторепортаж с акции протеста.


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