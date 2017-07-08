Волна телефонного мошенничества прокатилась по Минску 5 8.07.2017, 8:20

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ФОТО: RUSSIANLOOK.COM

Злоумышленники выманивали сбережения у пенсионеров.

Волна случаев телефонного мошенничества прокатилась по Минску в марте-апреле, а сейчас стало подробно известно, по какой схеме действовали мошенники.

Напомним, пожилым людям звонили и сообщали, что их родственники виноваты в ДТП, в которых пострадали люди. Пенсионерам предлагали быстро решить проблему - передать через курьера деньги на лечение «пострадавших».

Следователи выяснили, что злоумышленники звонили из Литвы. Переговорщик работал в связке с посредником, который находился в Минске и помогал выбирать номера телефонов из справочников в интернете, а затем приходил домой к пенсионерам за деньгами.

Напуганные минчане не обращали внимания на то, что через пару минут после звонка «переговорщика» курьер приходил за деньгами - во время разговора он уже был возле нужного дома. Роль курьера поочередно выполняли трое граждан Литвы, которые специально для этого прилетели в Беларусь.

- Всего установлено более 50 телефонных звонков на домашние телефоны жителей Минска, прошло 11 бесед с потерпевшими, в ходе которых участники преступной группы пытались завладеть деньгами на сумму более 420 тысяч рублей. Четверо потерпевших отказались передавать деньги - они связались с родственниками и убедились, что их обманули, а семеро передали мошенникам все свои средства - более 40 тысяч рублей, - сообщили в Следственном комитете.

Двое подозреваемых задержаны и заключены под стражу. По статье «Мошенничество» им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еще один подозреваемый скрылся за границей - он объявлен в международный розыск.