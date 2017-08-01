закрыть
1 августа 2017, вторник, 17:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: Боевик из Беларуси – на билборде в «ДНР»

12
  • 1.08.2017, 15:23
  • 5,470

Бывший спецназовец из Марьиной Горки Сергей Савич воюет за сепаратистов с 2014 года.

Билборд с номером телефона военкомата называемой «ДНР» призывает вступать в ряды «добровольцев» в подразделения боевиков, в качестве лица кампании – 25-летний гражданин Беларуси Сергей Савич, позывной «Белый», передает «Белсат».

Известно, что «Белый» поехал воевать на Донбасс на сторону сепаратистов еще в июне 2014 года. Он служил в подразделении «Спарта», стал командиром взвода, участвовал в боях в Донецком аэропорту и под Дебальцево.

В феврале 2015 года он дал интервью одному из сепаратистских СМИ, где рассказал, что решил поехать на Донбасс после того, как посмотрел сюжет российского телевидения о «распятом мальчике».

Сейчас Савич живет в «ДНР», бывает ли он на родине – неизвестно. Сведений о том, что он может быть в розыске по статье 133 Уголовного кодекса Беларуси «наемничество» на сегодняшний день нет.


Мнение

Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников
Революция - это шанс на мир
Революция - это шанс на мир Игорь Эйдман
Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»