Фотофакт: Боевик из Беларуси – на билборде в «ДНР» 12 1.08.2017, 15:23

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Бывший спецназовец из Марьиной Горки Сергей Савич воюет за сепаратистов с 2014 года.

Билборд с номером телефона военкомата называемой «ДНР» призывает вступать в ряды «добровольцев» в подразделения боевиков, в качестве лица кампании – 25-летний гражданин Беларуси Сергей Савич, позывной «Белый», передает «Белсат».

Известно, что «Белый» поехал воевать на Донбасс на сторону сепаратистов еще в июне 2014 года. Он служил в подразделении «Спарта», стал командиром взвода, участвовал в боях в Донецком аэропорту и под Дебальцево.

В феврале 2015 года он дал интервью одному из сепаратистских СМИ, где рассказал, что решил поехать на Донбасс после того, как посмотрел сюжет российского телевидения о «распятом мальчике».

Сейчас Савич живет в «ДНР», бывает ли он на родине – неизвестно. Сведений о том, что он может быть в розыске по статье 133 Уголовного кодекса Беларуси «наемничество» на сегодняшний день нет.