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Бережков не будет заниматься созданием футбольного телеканала

  • 10.08.2017, 7:59
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ВЛАДИМИР БЕРЕЖКОВ

Директор ООО «Свой футбол» покинул свой пост.

Как стало известно Tribuna.com директор ООО «Свой футбол» Владимир Бережков решил покинуть свою должность. Напомним, дочерняя компания АБФФ занимается созданием футбольного телеканала «БК-Сетанта».

5 августа Владимир Бережков выразил уверенность в успешной реализации проекта «Сетанта-Беларусь».

Бережков в июне 2016 года начал работу в АБФФ на должность директора Департамента маркетинга и коммуникаций.

31 марта текущего года функционер был уволен из АБФФ и возглавил ООО «Свой футбол», сосредоточившись на создании футбольного канала.


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