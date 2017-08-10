Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах – сельчане в шоке 1 Петр Гайдук, gazetaby.com

10.08.2017, 10:55

Было бы смешно, если бы не было так грустно.

На селекторном совещании по вопросам уборки урожая Лукашенко потребовал поставить новую технику хозяйствам без оплаты под гарантии губернаторов и премьер-министра.

Сказано – сделано. Новенькие комбайны поехали в колхозы. А дальше… Просто приведем цитату из свежего материала газеты «Советская Белоруссия».

«В прошлый четверг шесть новых гомсельмашевских комбайнов, так необходимых в эти дни на полях, прибыли в Брагинский район. Комбайны отдали опытным механизаторам. Все новые машины буквально на следующий день включились в работу. Но позитивный пафос был омрачен, увы, привычными буднями: после нескольких дней эксплуатации к четырем машинам пришлось вызывать бригады гарантийного обслуживания. У одного сломался подшипник, у другого вышли из строя бортовые приборы, у третьего не работал датчик скорости, еще у одного оказались проблемы со шкивами», – сообщило издание.

Вы думаете это какой-то вопиющий случай с отечественной техникой? Государственные СМИ не дадут соврать: нет! После указания правителя активно писать о жатве, в том числе «показывать и недостатки», те рубят правду-матку. Да так, что такой антирекламы белорусских комбайнов до этого, пожалуй, встречать не приходилось.

Цитата из репортажа БЕЛТА: «Отправляемся в бухгалтерию (КСУП «Совхоз «Потаповский»). Специалист госконтроля изучает документацию. В реестре в графе «зерноуборочные комбайны» стоит цифра 5. «Сколько сегодня вышло в поля?» – спрашивает Наталья Яцкова. «Работают три. Два в ремонте, – отвечает руководитель сельхозпредприятия. – У одного застучал двигатель, отправляем на мотороремонтный завод в Гомель. У второго поврежден блок шнеков, запчасти уже доставлены».

Еще одно откровение от «Советской Белоруссии»: «Весы на предприятии «Ошмянская Ясная Поляна» не работают уже который день. Урожай возят взвешивать на соседний завод, за четыре километра. В конце июля «поляновцам» указывали и на неготовность к работе пяти (!) из девяти комбайнов… Озимую пшеницу сюда тоже привозили ненакрытой. Разводят здесь руками и по поводу двух комбайнов, которые все еще неисправны. Ответ держал и.о. главного инженера Юрий Францевич: «Один завелся, выехал, но сломался. Чиним. Второй тоже в ремонте». Последний, к слову, к уборочной даже не приступал».

В общем, остается только порадоваться за наш «Гомсельмаш». Предприятие, которое долгое время входило в число самых убыточных предприятий страны и проедало бюджетные деньги, вновь заставило говорить о себе очень многих.

Материал подготовлен в рамках поручения главы государства об освещении уборочной кампании: «Телевидение, радио, газеты, интернет – все должно быть заполнено этим».

Петр Гайдук, gazetaby.com