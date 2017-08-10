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В Турции задержали планировавшего сбить американский самолет россиянина

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  • 10.08.2017, 12:16
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Сбить самолет он хотел с помощью беспилотника.

В Турции задержан гражданин России, который планировал сбить американский военный самолет с помощью дрона. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на заявление полиции и служб безопасности.

По данным силовых ведомств, мужчина был сторонником террористической организации «Исламское государство». По данным Haberturk, имя задержанного — Ренат Бакиев

Он планировал совершить атаку на самолеты США, которые базируются на авиабазе Инджирлык на юге страны и участвуют в нанесении ударов по позициям боевиков ИГ. На допросе Бакиев признался в намерении сбить самолет с помощью беспилотника. В настояшее время он задержан.


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