В Турции задержали планировавшего сбить американский самолет россиянина 5 10.08.2017, 12:16

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Сбить самолет он хотел с помощью беспилотника.

В Турции задержан гражданин России, который планировал сбить американский военный самолет с помощью дрона. Об этом сообщает телеканал Haberturk со ссылкой на заявление полиции и служб безопасности.

По данным силовых ведомств, мужчина был сторонником террористической организации «Исламское государство». По данным Haberturk, имя задержанного — Ренат Бакиев.

Он планировал совершить атаку на самолеты США, которые базируются на авиабазе Инджирлык на юге страны и участвуют в нанесении ударов по позициям боевиков ИГ. На допросе Бакиев признался в намерении сбить самолет с помощью беспилотника. В настояшее время он задержан.