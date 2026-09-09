В Солигорске две школьницы обворовали магазин на сотни рублей 6 9.09.2026, 18:12

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Фото: iStock

Брали игрушки и сладости.

Две солигорские школьницы нашли способ не платить за игрушки и сладости. В итоге вынесли из магазина товары на сотни рублей, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Подруги 12 и 13 лет придумали, как не платить за товары в магазине — одна из них приносила игрушки и сладости подруге в примерочную, а там другая снимала с товаров упаковку и складывала их в рюкзак. После девочки покинули магазин, не расплатившись, с товарами на более чем 700 рублей.

Позднее одна из девочек вернулась в этот же магазин в одиночку и вынесла вещи еще на 344 рубля.

В милиции отметили, что такой поступок квалифицируется как кража, совершенная группой лиц. Однако по закону девочки еще не достигли возраста привлечения к уголовной или административной ответственности — 14 лет.

Причиненный ущерб уже полностью возмещен родителями. Теперь с ними и школьницами будут проводить разъяснительную и профилактическую работу.

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