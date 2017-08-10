Бережкова отстранили от создания футбольного телеканала за пост про «государя»? 1 10.08.2017, 15:11

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Владимир Бережков

Фото: Прессбол

Одной из причин увольнения Владимира Бережкова называется публичная критика им чиновников.

Владимир Бережков покинул должность директора ООО "Свой футбол", компании, которая занимается созданием футбольного телеканала "БК-Сетанта".

Бывший главный редактор газеты "Прессбол" возглавил структуру весной этого года. Однако идея создания футбольного телеканала встретила сопротивление со стороны чиновников, пишет "Солидарность".

30 мая на Олимпийском собрании руководитель Белорусской федерации футбола Сергей Румас пожаловался на это Александру Лукашенко. Оправываться пришлось главе администрации диктатора Натальи Кочановой: "Многие высказываются за то, что сейчас нет необходимости в еще одном спортивном канале в стране".

4 августа стало известно, что Наталье Кочановой и вице-премьеру Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по запуску футбольного телеканала.

Владимир Бережков прокомментировал в Facebook новость так:

"Я бы сказал, "теперь будут вынуждены" заняться. И благодарить за это нужно Румаса, который проявил недюжинные смелость и волю, преодолевая колоссальное сопротивление ближайшего окружения Лукашенко. Ну и, разумеется, спасибо самому государю, давшему понять: "вьющиеся у ног" не захватили голову. Да, впереди еще много борьбы и ран, но теперь я твердо могу сказать: "Сетанта Беларусь" состоится. Хотелось бы без крови, в сотрудничестве с "Б 5". Но за время лишений, коллеги, мы придумали и как это сделать без вас".