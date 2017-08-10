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«Отщипните от хоккея и отдайте ему»

  • 10.08.2017, 21:24
Сергей Долидович

Белорусы вступились за лучшего лыжника Беларуси, который собирает деньги на Олимпиаду.

Сергей Долидович – самый известный лыжник Беларуси, бессменный лидер сборной и просто легендарный спортсмен. Он участвовал в шести Олимпиадах подряд с 1994 года по 2014 и 12 чемпионатах мира с 1995 по 2017 (также без перерывов). Однако на Олимпиаду в Южной Корее 44-летний гонщик может и не поехать, хотя очень хочет, пишет «Трибуна».

По словам Долидовича, его не берут в сборную из-за почтенного возраста. Спортсмена якобы из-за этого «списали» и не включили в национальную сборную. Сергей решил доказать, что может принести пользу стране, и начал собирать деньги через краудфандинг..

Лучший лыжник в истории Беларуси собирает деньги, чтобы поехать на Олимпиаду. Почему так вышло?

Однако у Белорусской федерации лыжных гонок на этот счет своя точка зрения. Она обвиняет Сергея в том, что он «слишком много говорит» и «вводит людей в заблуждение».

Мнение белорусов относительно этой ситуации разделилось. Кто-то поддерживает Сергея, кто-то намекает, что он мог бы готовиться к Олимпиаде и за свои сбережения. А некоторые и вовсе предлагают направить деньги не Долидовичу, а на благотворительность.


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