В Гомеле ремонтируют дороги с помощью чайника 5 11.08.2017, 14:59

Гомельчанка решила вывести на чистую воду коммунальщиков.

Говорят, что коммунальщики — народ суровый и с ними лучше дружить. Но у жительницы Гомеля Натальи военные действия с коммунальными службами длятся уже не первый месяц. Женщина методично забрасывает оппонентов письменными обращениями — коммунальщики стойко держат оборону, пишет abw.by. Чем так примечательна улица 60 лет СССР, что вокруг нее столько времени не утихают баталии?

История эта началась еще в мае текущего года, когда Наталья, очередной раз вывозя свою тяжелобольную дочь на прогулку, споткнулась о колдобину. Их во дворе множество, но конкретно в этой едва не перевернулась инвалидная коляска с дочкой. Дочери Натальи Даше 24 года, однако из-за болезни девушка навечно застряла в мире детства. Только у кого-то этот мир счастливый, а Дашины дни наполнены болью и страданиями, а прогулки на свежем воздухе, которые по идее должны облегчать ее состояние, лишь усугубляют положение.

Двор между домами № 11 и № 19 на улице 60 лет СССР выглядит так, будто его бомбили: ухаб на ухабе, яма на яме. Временами, когда асфальтовое покрытие принимает совсем уж грустный вид, его ремонтируют. Однако первые же затяжные дожди подмывают свежие заплатки — и двор принимает прежнее плачевное состояние.

В начале июня Наталья оформила на сайте коммунально-жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Советское» электронное обращение, в котором просила привести в порядок проезжую часть между домами № 19 и № 11 на ул. 60 лет СССР.

«У меня ребенок-инвалид, проехать на инвалидной коляске невозможно, огромные ямы, коляска переворачивается, — писала женщина. — Если я везу дочь в машине, то когда колеса проваливаются в ямы, у нее начинаются судороги (у дочки эписиндром). Также прошу убрать ствол сгнившей ивы, которая упала во дворе на месте, где мы съезжаем с пандуса. Оставшийся ствол представляет опасность, так как дерево сгнило, чудом никто не пострадал при падении его части. Прошу принять меры максимально быстро, в противном случае оставляю за собой право обратиться в СМИ и на телевидение».

Коммунальщики отреагировали почти оперативно, через месяц. Дыры в асфальте подлатали, двор «заулыбался» прохожим чернеющими проплешинами свежего асфальта. Точно так же было отремонтировано дорожное покрытие в соседнем дворе, между домами № 19 и № 23, — не идеально, одну большую яму таки оставили, но Наталья и этому была рада.

Вместе с тем, когда двор был уже подлатан и приобрел более-менее приличный вид, женщине пришло письмо от администрации района с обещанием еще только рассмотреть вопрос ремонта в летний период времени и в кратчайшие сроки убрать обломанный ствол дерева, вызвавший беспокойство.

Наталью, когда она дозвонилась в районную администрацию, строго предупредили, что средства на ремонт дорожного покрытия выделили из городского бюджета впервые за 14 лет, и намекнули, что этот ремонт предоставлен жильцам на долгие годы вперед. Однако уже в июле после проведенного ремонта картина стала еще печальнее, чем была. Лето-2017 выдалось ненастным: по всей стране гремели грозы, шли дожди, но пока столичные жители весело плавали на надувных матрасах по затопленным улицам, мама больной девушки строчила письма чиновникам:

«Уважаемая администрация Советского района Гомеля, — не сдавалась упорная женщина, — сегодня я наблюдала за исполнением работ по ремонту дороги между домами № 19 и № 23 по ул. 60 лет СССР.

Меня очень удивило качество исполненного ремонта, поэтому есть вопросы:

1. Какую часть выделенного бюджета освоили работники при выполнении работ?

2. Как долго после подобного ремонта продержится данное покрытие и на какой срок оно уложено, если, как мне сообщили, средства на ремонт выделены впервые за 14 лет?

3. Если уж нельзя отремонтировать дорогу так, чтобы она соответствовала нормативным документам, то нельзя ли хотя бы «на тяп-ляп» заделать все имеющиеся ямы, а не только отдельный участок, для отчетности?

4. Можно ремонт сделать действительно качественным без привлечения СМИ и телевидения?

Прилагаю фото дороги после проведенного ремонта и видео технологического процесса укладки асфальта с помощью чайника».

Обращение возымело действие, но ненадолго. Спустя пару дней двор заполонили рабочие. Они бодро расставили ограничительные конусы — и начали вырезать асфальт прямо в лужах.

«Я сама строитель, — недоумевает женщина, — я знаю, как можно сделать, чтобы было хорошо. Неужели так тяжело один раз положить действительно качественное покрытие ровным пластом на весь двор, чем каждый месяц латать дыры, да и то после пинков возмущенных жильцов? Почему я, всякий раз выходя на улицу, должна бояться, что угроблю ненароком своего ребенка на этих ямах? И да, вы когда-нибудь видели, чтобы вырезали лужи? А я теперь видела все».

Журналисты обратились за разъяснениями в КЖРЭУП «Советское» г. Гомеля. Начальник технического отдела Наталья Дениховская сообщила, что по указанному адресу уже проводятся ремонтные работы: «Там вообще-то уже ведется вырубка асфальтобетона и подготовка для ямочного ремонта. Она (героиня материала. — Прим.) что, подлетает к своему дому?»

Также коммунальщица поделилась информацией о том, что в ближайший понедельник, если поставку асфальтобетона не сорвут, будет проводиться ямочный ремонт. Информацию про обвалившееся сгнившее дерево она, по ее словам, впервые слышит. В любом случае, как разъяснила начальник, предприятие не имеет права спиливать поврежденные деревья только потому, что кому-то из жильцов этого хочется: зеленых насаждений крайне мало, их нужно беречь. В спорных случаях вызывается комиссия, которая оценивает, насколько сгнил ствол дерева, и только после этого выносится какое-либо решение.

Администрация района тем временем обещает заявительнице завершить ремонтные работы в осенний период нынешнего года с оговоркой «в пределах выделенного финансирования».

В настоящий момент двор на улице 60 лет СССР переживает не самые лучшие времена. По сведениям, поступившим от жильцов, дорожное покрытие все в ямах и ухабах от разбитого рабочими асфальта. Подготовка к ямочному ремонту — дело серьезное.