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Павел Северинец: Осенью протесты будут еще сильнее

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  • 11.08.2017, 19:40
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Павел Северинец

Весенних протестов лукашенковскому режиму было мало.

После принятия обновленного декрета № 3 местным органам власти будут даны самые широкие полномочия, сказал Александр Лукашенко в Бресте.

«Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», - сказал Лукашенко.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец считает безумием со стороны властей возвращаться к декрету о «тунеядстве».

- Думаю, весенних протестов нашему режима было мало, чтобы понять, что за беду он на себя зовет этим декретом. Сейчас грабли готовятся более серьезных размеров, и зубья там предусматриваются железные. Поэтому и удар будет, по-видимому, сильнее.

Абсолютно нет логических комментариев к тому, чем сейчас занимается режим. Здесь нужен скорее всего доктор. Я, к сожалению, не врач, прокомментировать не могу, насколько там глубокое поражение центральной нервной системы, - цитирует Северинца «Радыё Рацыя».


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