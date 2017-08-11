Светлогорец стал первым стобалльником по географии за всю историю ЦТ 3 11.08.2017, 19:46

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Парень был зачислен в БГУ без экзаменов, однако все равно решил проверить себя на тестировании.

Житель Светлогорска стал первым за всю историю централизованного тестирования абитуриентом, кто смог сдать тест по географии на 100 баллов, сообщает gomel.today.

Интересен тот факт, что во время обучения в светлогорской гимназии Никита Роговский не раз побеждал на республиканских олимпиадах и поэтому был зачислен в БГУ без каких-либо тестов и экзаменов. Однако парень решил проверить себя и сдал ЦТ.