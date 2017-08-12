закрыть
12 августа 2017, Saturday, 15:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко выпил с Мошенским и «повесил» на него отсталые колхозы

27
  • 12.08.2017, 12:35
  • 8,533

Диктатор поручил присоединить к «Савушкину продукту» отстающие сельхозпредприятия.

Это произошло 11 августа при посещении предприятия, которым Лукашенко завершил рабочую поездку по Брестской области.

Во время визита диктатор и глава компании Александр Мошенский продегустировали новую продукцию.

Глава государства поручил до 1 января проработать возможность присоединения к «Савушкину продукту» отстающих сельхозпредприятий. Он также призвал белорусских чиновников смелее действовать при принятии подобных решений и избавляться от «советских забабонов».

– Я лоббирую увеличение поступлений в государственный бюджет. Конечно, и ему (ОАО «Савушкин продукт») должна быть выгода. У него одна проблема – сырье. Если бы от этого сырья, которое я бы ему отдал, государство бы получило больше, я бы не задумываясь это сделал. Какая разница: частник или нет, – цитирует Лукашенко его пресс-служба.


Мнение

Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что