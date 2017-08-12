Лукашенко выпил с Мошенским и «повесил» на него отсталые колхозы 27 12.08.2017, 12:35

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Диктатор поручил присоединить к «Савушкину продукту» отстающие сельхозпредприятия.

Это произошло 11 августа при посещении предприятия, которым Лукашенко завершил рабочую поездку по Брестской области.

Во время визита диктатор и глава компании Александр Мошенский продегустировали новую продукцию.

Глава государства поручил до 1 января проработать возможность присоединения к «Савушкину продукту» отстающих сельхозпредприятий. Он также призвал белорусских чиновников смелее действовать при принятии подобных решений и избавляться от «советских забабонов».

– Я лоббирую увеличение поступлений в государственный бюджет. Конечно, и ему (ОАО «Савушкин продукт») должна быть выгода. У него одна проблема – сырье. Если бы от этого сырья, которое я бы ему отдал, государство бы получило больше, я бы не задумываясь это сделал. Какая разница: частник или нет, – цитирует Лукашенко его пресс-служба.