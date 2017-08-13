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«Шахтер» разгромил «Минск» и сохранил лидерство в чемпионате Беларуси

  • 13.08.2017, 21:25
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БАТЭ с отставанием в четыре очка идет третьим.

Солигорский «Шахтер» крупно победил «Минск» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси — 3:0.

Таким образом, горняки сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице белорусского первенства. На счету солигорчан после 18 туров 43 очка. Следом идет минское «Динамо», на счету которого 40 пунктов. БАТЭ расположился на третьей строчке с 39 очками.

«Шахтер» — «Минск» — 3:0

«Шахтер»: Караджов — Матвейчик, Янушкевич, Рыбак (к), Бордачев — Багарич

(Сойри, 81), Зломислич (Селява, 68), Олехнович, Сибомана — Лисакович, Киш (Лаптев, 83).

«Минск»: Чесновский (к) — Зинович, Русак (Трубило, 46), Мягков, Евдокимов, Бессмертный, Бахар (Кулинич, 73), Луцевич, Демидович, Мицевски, Чович (Шевченко, 46).

Голы: 1:0 — Лисакович (8). 2:0 — Киш (48). 3:0 — Багарич (79).


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