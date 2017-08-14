Трамп объяснил, почему решил прервать свой отпуск 3 14.08.2017, 19:42

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Дональд Трамп

Американский лидер заявил, что ему необходимо решить военные вопросы.

Президент США Дональд Трамп решил прервать свой отпуск и вернуться в Белый дом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает vlada.io.

Американский лидер заявил, что ему необходимо решить военные вопросы.

«Сегодня направляюсь в Вашингтон. Впереди много работы. Сосредоточусь главным образом на торговле и военных вопросах», – написал он.

Стоит напомнить, что в своей первый отпуск американский президент ушел 3 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к экономическим, дипломатическим и военным мерам против Пхеньяна в случае, если страна не приостановит разработку своей ядерной программы.