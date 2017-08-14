закрыть
14 августа 2017, Monday, 20:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп объяснил, почему решил прервать свой отпуск

3
  • 14.08.2017, 19:42
  • 2,540
Дональд Трамп

Американский лидер заявил, что ему необходимо решить военные вопросы.

Президент США Дональд Трамп решил прервать свой отпуск и вернуться в Белый дом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает vlada.io.

Американский лидер заявил, что ему необходимо решить военные вопросы.

«Сегодня направляюсь в Вашингтон. Впереди много работы. Сосредоточусь главным образом на торговле и военных вопросах», – написал он.

Стоит напомнить, что в своей первый отпуск американский президент ушел 3 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к экономическим, дипломатическим и военным мерам против Пхеньяна в случае, если страна не приостановит разработку своей ядерной программы.


Мнение

На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина
Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?