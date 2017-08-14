Трамп объяснил, почему решил прервать свой отпуск

Трамп объяснил, почему решил прервать свой отпуск3
- 14.08.2017, 19:42
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Американский лидер заявил, что ему необходимо решить военные вопросы.
Президент США Дональд Трамп решил прервать свой отпуск и вернуться в Белый дом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает vlada.io.
Американский лидер заявил, что ему необходимо решить военные вопросы.
«Сегодня направляюсь в Вашингтон. Впереди много работы. Сосредоточусь главным образом на торговле и военных вопросах», – написал он.
Стоит напомнить, что в своей первый отпуск американский президент ушел 3 августа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к экономическим, дипломатическим и военным мерам против Пхеньяна в случае, если страна не приостановит разработку своей ядерной программы.