В Калужской области РФ разбился автобус с белорусами 15.08.2017, 13:31

5,345

Один гражданин Беларуси погиб, девять госпитализированы.

В дорожно-транспортном происшествии, случившемся сегодня в Калужской области, погиб один гражданин Беларуси, девять белорусов госпитализированы. Такую информацию сообщили БелТА в консульской службе посольства Беларуси в России.

По информации ГИБДД, около 3.30 на 138-м км Калужского шоссе автодороги Москва-Малоярославец-Рославль на территории Малоярославецкого района произошло ДТП с участием двух транспортных средств, имеющих белорусскую регистрацию.

Все пострадавшие белорусы госпитализированы в Малоярославецкую центральную районную больницу и Калужскую областную больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Согласно предварительной информации, все пострадавшие проживают в Гомельской области, за исключением одного жителя Гродненской области. Погибший являлся жителем Калинковичей.

"В настоящее время идет уточнение данных по остальным пассажирам (в транспортных средствах находилось 37 граждан Беларуси), информация направляется в областные УВД Беларуси для информирования родственников, - отметили в диппредставительстве. - Консульская служба посольства находится в постоянном контакте с медицинскими учреждениями, УВД и ГИБДД региона".

По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген Мультивен" выехал на полосу встречного движения, затем в кювет, что повлекло касательное столкновение автомобиля "Мерседес Бенц" (Тонар) с автобусом "Неоплан".