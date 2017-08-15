Жителям Полоцка задерживают выплату пенсий 2 15.08.2017, 14:07

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Пенсионеры возмущены действиями чиновников.

В Полоцке стали задерживать выплату пенсий на карт-счета банков. Так, Приорбанк задержал выплату пенсии на два дня. Пенсионеры, которые получали пенсию 7-го числа, в августе получили только 9-го. Работники банка говорят, что полоцкое Управление по труду, занятости и социальной защите не предоставило списков на выплату пенсий, сообщает vitebskspring.org.

Пенсионеров, которые пришли за объяснением в банк, отправили в Полоцкий отдел соцобеспечения. Начальник отдела выплаты пенсий и пособий Светлана Богданова сказала пенсионерам, что Приорбанк по графику должен выплачивать пенсии только с 11-го числа. Чиновница отдела соцобеспечения, ссылалась на постановление Министерства труда и социального обеспечения от 2 декабря 2015 года, именно так объяснила задержки пенсии в августе 2017 года. Более ранние выплаты пенсий банками в прежние месяцы Светлана Богданова объяснила тем, что финансовые средства на пенсии поступали раньше определенной даты.

В отдел соцобеспечения приходили с жалобами пенсионеры, которые получают пенсии в разных банках: Приорбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк. В Полоцке в августе только Беларусбанк выплатил пенсии вовремя. Отдел пенсионного обеспечения намерен проинформировать полочан через местную газету про определенные даты выплаты пенсий. Так, по информации начальника отдела выплаты пенсий и пособий Светланы Богдановой в Полоцке сейчас определенные такие даты выплаты пенсий на карт-счета:

Беларусбанк - 7 число,

Белинвестбанк - 11 число,

Приорбанк - 11 число,

БПС-Сбербанк - 11 число,

Белагропромбанк - 12 число.

Выдача пенсий наличными в различных отделениях Беларусбанка определена с 8 по 11 число ежемесячно.

При этом начальник отдела выплаты пенсий предупреждает пенсионеров, что если они поменяют банк выдачи пенсии, то пенсию будут получать только 21 числа.