Дэниэл Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда 1 16.08.2017, 15:11

Однако кто станет режиссером нового фильма, пока не сообщается.

Британский актер Дэниэл Крейг наконец подтвердил, что он станет Джеймсом Бондом - в пятый раз.

"Да", - ответил он на вопрос Стивена Кольберта, ведущего американского сатирического телешоу The Late Show, сообщает bbc.com.

Ранее Крейг неоднократно отказывался это подтвердить - последний раз не далее, как накануне, во вторник в интервью бостонскому радио.

Однако в разговоре с Кольбертом актер сказал, что знал об этом на протяжении не менее двух месяцев.

"Мы это обсуждали, пытались понять, как и что будет происходить, - сказал Крейг. - Я всегда этого хотел, но мне нужен был перерыв".

При этом он сказал, что это будет его последнее появление на экране в роли британского суперагента 007.

"Я просто хочу с достоинством откланяться, на высокой ноте, жду-не дождусь", - сказал актер.

Фото: AFP

Следующий, 25-й по счету фильм бондианы, должен будет выйти в ноябре 2019 года.

Уже известно, что сценаристами новой серии "бондианы" станут Нил Первис и Роберт Уэйд, которые работали над сценариями шести последних картин о Бонде.

Однако кто станет режиссером нового фильма, пока не сообщается.

В одном из прежних интервью Би-би-си Крейг подтвердил, что после выхода "Спектра" (2012 г.) "надоедал" Сэму Мендесу звонками, пытаясь убедить режиссера снова взяться за бондиану, что ему удалось, и результатом этого сотрудничества стал "Спектр".

Однако Мендес, выступая в прошлом году на литературном фестивале Хэй в Уэльсе, сказал, что не вернется к съемкам бондианы и что пришло "время кому-то другому за это взяться".

Фото: AFP

Известно, что Дэниэл Крейг вкладывал свои идеи в сценарий "Спектра", и, по мнению знатоков индустрии, Крейг, вероятно, не объявлял о своем участии в новом фильме, пока не был полностью доработан его сценарий и не принято решение по поводу режиссера, так что объявление о том, кто им станет, по всей видимости, не за горами.

Крейг пришел в "бондиану" в 2006 году с "Казино "Рояль", сменив Пирса Броснана.

В 2008-м на экраны вышел "Квант милосердия" режиссера Марка Фостера, а снятый в 2012 году "007: Координаты "Скайфолл" стал самым кассовым фильмом в Британии за всю историю, однако позднее лидерство перешло к фильму "Звездные войны: Пробуждение силы".

Фото: Reuters

Как исполнители роли Бонда приходили и уходили из проекта

Первый исполнитель роли суперагента Шон Коннери решил уйти из киносериала в 1967 году после фильма "Живешь только дважды", однако продюсеры уговорили его вернуться в проект через четыре года, пообещав рекордный по тем временам гонорар в 1,25 млн долларов за роль в ленте "Бриллианты навсегда".

Второй Бонд - Джордж Лэзенби - снялся лишь в одном фильме "На секретной службе Ее величества" (1969), после чего вышел из проекта из-за ссоры с продюсерами и негативных отзывов зрителей. По другим данным, агент Лэзенби отсоветовал ему подписывать контракт сразу на семь фильмов, так как посчитал, что в 1970-х годах образ Бонда потеряет популярность.

Пирс Броснан и Тимоти Далтон одновременно претендовали на роль Бонда в 1986 году, после ухода из проекта предыдущего исполнителя - Роджера Мура. Сначала продюсеры предложили роль Броснану, однако он отказался из-за участия в другом проекте, и Бонда сыграл Далтон. В 1995 году Броснан все же пришел в "бондиану" и сыграл суперагента в четырех фильмах.