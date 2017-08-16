«Немецкая волна»: Белорусские власти озаботились деньгами граждан за границей 6 16.08.2017, 16:27

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Что стоит за новыми поправками Минфина в Налоговый кодекс?

Минфин Беларуси опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс. Согласно одной из поправок планируется ввести штраф (до 30 евро в эквиваленте) за неуведомление гражданами об открытии ими счетов за границей. Сейчас физические и юридические лица должны получать на открытие счетов в зарубежных банках разрешение Нацбанка, но ответственность за нарушение этой нормы есть только для юрлиц. В чем причина инициативы Минфина и есть ли в ней политическая подоплека, выясняло издание «Немецкая волна».

Заслон для финансирования из-за рубежа

С 2001 года в Беларуси действовала норма о том, что любые поступающие из-за границы средства граждане страны должны были регистрировать в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента. Так власти, по оценкам ряда аналитиков, пытались перекрыть каналы для финансирования возможной «цветной революции». Позднее указанную норму отменили. Но для НКО это требование сохраняется, помимо этого, иностранные гранты можно использовать только после получения разрешения департамента.

При этом в Уголовном кодексе есть статья 369.2 «Получение иностранной безвозмездной помощи в нарушение законодательства Республики Беларусь», в которой использование зарубежных финансов для политической и агитационно-массовой работы среди населения наказывается вплоть до двух лет лишения свободы.

Есть ли политический аспект в поправках Минфина?

Поправки в Налоговый кодекс некоторые пользователи соцсетей восприняли в политическом контексте с учетом недавних обысков в офисах независимых профсоюзов и предъявления их лидерам Геннадию Федыничу и Игорю Комлику обвинения в неуплате налогов с сумм, якобы поступивших на их зарубежные счета.

Многие в этой связи вспомнили громкий процесс по делу Алеся Беляцкого, лидера незарегистрированного правозащитного центра «Весна». Тогда суд счел, что средства, предназначенные, по словам Беляцкого, для помощи репрессированным в Беларуси и поступившие на его личный счет за границей, являются доходом правозащитника. В 2011 году он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и осужден на 4,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Запретительные меры не дадут эффекта

Руководитель Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Олег Гулак в интервью DW не исключил, что власти в данном случае борются «и с политическими деньгами, но не факт, что это является главным. Разработчик поправок в Налоговый кодекс - Минфин, а у него все-таки логика не кагэбэшная». Гулак также считает, что новация может быть чиновничьей инициативой, цель которой - лишь демонстрация начальству борьбы с неплательщиками налогов. Глава БХК убежден, что предложенные запретительные меры явно не дадут эффекта.