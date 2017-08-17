Приключения эстонца в Беларуси 14 17.08.2017, 18:20

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Фото: drive2.ru

Эстонский водитель написал «пост о разочаровании чудной страной».

Житель Таллинна (Эстония) недавно посетил Беларусь. Он признается, что остался впечатлен поездкой в отрицательном смысле, и на портале drive2.ru под ником Prussakoff написал «пост о разочаровании чудной страной Беларусью», пишет abw.by.

Дело в том, что при выезде из Беларуси в Украину у него возникли проблемы на границе. Если кратко, то вместо оригинала "зеленой карты" он предъявил пограничникам (в сообщении он их называет таможенниками. - Прим.) полис, распечатанный из почты в черно-белом виде без печати.

За это получил крупный штраф, а его автомобиль в пункте пропуска временно заблокировали. По его словам, впечатление о стране испортил майор, который "не проявил лояльности (он мог бы ограничиться предупреждением)".

Причем водитель удивлен тем фактом, что проблемы у него случились уже при выезде из страны. "Все это на выезде из страны, Карл! Зачем им понадобилась гринкарта на выезде, я так и не понял, - отмечает путешественник и эмоционально продолжает: - Огонь, белорусы - красавчеги! Штраф платить не буду, в Беларусь не поеду… Нет желания".

Такое вот случилось у автора, как он пишет сам, "разочарование "Драник Лэндом".

Приводим сообщение Prussakoff без сокращений:

"Пост о разочаровании чудной страной Беларусью. Наш отпуск предполагал и посещение Беларуси, точнее, транзит с ночевкой в Минске. Первое разочарование было в белорусских дорогах. До поездки все нам в голос твердили, что дороги в Беларуси просто огонь. Огонь по сравнению с чем? Если сравнивать с украинскими, то это, конечно, автобан. По сравнению с прибалтийскими или европейскими дороги как дороги, ничего сверхъестественного нет.

Движение по Картофельленду началось с уплаты 50 евро за проезд по дорогам, 20 евро стоит мыльница, что клеят на лобовое (по проезде через рамки она фиксирует оплату и пищит) и 30 евро на баланс (как раз сумма на путь до границы с Украиной). Это первое смазанное впечатление.

Минск. Минск похож на большой спальный район с отсутствием машин и людей. Возможно, сыграл временной фактор, мы приехали в Минск в субботу в 17.00. Огромные пустые проспекты, мало машин и людей. Чисто, очень чисто и новые тонкие светофоры, вот, в принципе, и все, что мы посмотрели в Минске. Хотя нет, мы сходили в парк культуры и отдыха, прокатились на колесе обозрения, сходили в ресторан "Камянiца", отведали бульбы, сала, настоек и утром поехали в Украину.

Таможня. Таможня устроила нам финальные впечатления о Беларуси. При выезде из Беларуси и оформлении всех документов на паспортном контроле все сначала было хорошо, пока таможенник не попросил "зеленую карту" страхования автомобиля. Я не в первый раз катаюсь на машине за границу, в Европу, Скандинавию, Россию, я знаю, какие документы надо брать в путь, разумеется, "зеленая карта" у меня была, но она была распечатана с почты, куда ее прислал мой страховой агент, и была распечатана в черно-белом формате.

Когда я давал таможеннику карту, я пошутил, что она не совсем "зеленая", а черно-белая. Наверное, зря шутил. Долго он крутил в руках ее, спрашивал, где печать, оригинал это или нет? Для нас и по нашим законам это и есть оригинал, так как печати в Эстонии не ставят уже лет 25. Вот тут и началось: служащий вызвал майора, они стали решать, можно ли нас пропускать с распечатанной не зеленой страховкой. Печати в паспорта поставили и стали держать совет.

Досовещались. Выходит майор и говорит: так как это неоригинал и нет печати, мы машину блокируем, а вы идете на составление административного акта нарушения прохода границы. И это все на выезде из страны, Карл! Не на въезде, а на выезде! На кой им понадобилась гринкарта на выезде, я так и не понял. Все мои аргументы им были по барабану, он слушать ничего не хотел: давай печать и зеленый цвет.

Короче, накатали протокол, дали 470 рублей штрафа (около 200 евро) и отпустили, потратили 1 час моей жизни и начала отпуска. Бред сивой кобылы! Я еще все понял бы, если при бы въезде в Беларусь у меня спросили бы карту, но на выезде, выезде, Карл! Этот майор не проявил лояльности (он мог бы ограничиться предупреждением), мы же уже формально выехали из Беларуси, испортил все впечатление о своей стране.

На мой вопрос, первый ли я с такой картой, получил ответ, что нет, буквально незадолго до меня так же попали испанцы.

Огонь, белорусы - красавчеги! Штраф платить не буду, в Беларусь не поеду… Нет желания.

На обратном пути "неоригинал без печати" отлично прокатил, все мне оформили без протоколов!"

Госпогранкомитет: "Ни у кого ведь не возникает мысль пройти границу по копии паспорта?"

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский сообщил аbw.by, что ГПК изучил информацию, изложенную в интернете, и запросил сведения о произошедшем в тот день с гражданином Эстонии М.Прусаковым. По словам Антона Бычковского, дело было на белорусско-украинской границе:

- 16 июля этого года при выезде из Беларуси в пункте пропуска "Новая Гута" гражданин Эстонии Прусаков был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.20 КоАП РБ. Она предусматривает штраф в размере 20 базовых величин за участие в дорожном движении в РБ ТС, зарегистрированного за ее пределами, без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, имеющего силу на территории РБ.

Штраф 20 базовых величин, или 460 рублей, - единственно возможное наказание за данное нарушение. Ограничиться предупреждением пограничники были не вправе, так как эта часть статьи предусматривает только штраф в размере 20 базовых, никаких предупреждений.

В ходе разбирательства было установлено, что при прохождении пограничного контроля гражданин Прусаков предъявил сотрудникам пограничной службы черно-белую копию страхового сертификата.

Между тем в соответствии с разъяснениями Белорусского бюро по транспортному страхованию документом, подтверждающим заключение договора страхования в отношении ТС, зарегистрированных за границей, является оригинал "зеленой карты" либо страхового полиса. При прохождении таможенного контроля все документы следует передавать пограничникам в оригинале. Ни у кого ведь не возникает мысль пройти границу по копии паспорта?

Что касается того, почему полис проверяется при выезде из РБ, а не при въезде, то ответ на этот вопрос дан в пункте 171 Указа президента РБ №530 "О страховой деятельности" от 25 августа 2006 года: "При выезде за пределы РБ ТС, зарегистрированного за границей, водитель обязан предъявить в пункте пропуска должностному лицу пограничной службы страховой полис, действительный на территории РБ.

Если ТС использовалось в дорожном движении на территории РБ без заключения договора страхования, то водитель привлекается к административной ответственности, при этом договор страхования не заключается". Таким образом, гражданин Прусаков был законно и обоснованно привлечен к административной ответственности.

Также отмечу, что гражданин Прусаков нарушил и статью 43 Закона РБ "О государственной границе РБ", осуществляя фотосъемку объектов инфраструктуры и сотрудников пограничной службы без разрешения, о чем свидетельствуют размещенные на портале drive2.ru фото.

В отношении гражданина должностными лицами пограничной службы начат административный процесс по части 1 статьи 23.32 "Нарушение режима в пункте пропуска". Санкция предусматривает предупреждение с депортацией или без депортации либо штраф в размере до 50 базовых величин с депортацией или без депортации.

Решение будет направлено ему в письменном виде. Если будет вынесено решение о штрафе и он не будет оплачен, то, если гражданин Прусаков вдруг решит посетить Беларусь еще раз, ему могут запретить въезд в страну. Граждане других стран должны уважать и исполнять законы РБ.

Нельзя не отметить сам стиль повествования о стране в материале. Оставим на совести гражданина Прусакова такие слова, как "Картофельленд", "Драниклэнд", которыми он называет Беларусь.

Сейчас сезон отпусков, пик поездок, хотелось бы отметить следующее. В пункте 165 Указа Президента РБ №530 "О страховой деятельности" говорится, что при въезде в РБ водитель ТС, зарегистрированного за границей, обязан иметь "зеленую карту".

При ее отсутствии он обязан заключить договор пограничного страхования на весь период использования ТС на данной территории, но не менее чем на 15 дней. То есть въехало ТС в Беларусь без страхового сертификата - у пограничников вопросов не возникнет, оформить "зеленую карту" можно прямо на границе, в пунктах пограничного страхования.

После выхода этого материала пользователь Prusakoff написал сообщение на www.drive2.ru:

Также он внес комментарий в первоначальный свой текст, объяснив, почему назвал нашу страну Картофельлендом.

Редакция портала Abw.by рассказала историю с гражданином Эстонии и "зеленой картой" заместителю генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Сергею Рабецкому и получил от него комментарий:

- Начну с того, что порядок передвижения на территории каждой страны определяется законодательством этой страны. Въезжая на территорию любой страны, будь то Польша, Эстония и т.д., гражданин обязан соблюдать законодательство отдельно взятой страны.

Законодательством РБ предусмотрено, что владельцы ТС, нерезиденты РБ, выезжая с территории Беларуси, обязаны предъявить на границе сотруднику пограничной службы действительный на территории РБ сертификат "зеленая карта". Это не копия, не скан, а оригинальный бланк документа, подтверждающий заключение договора страхования, образец которого установлен Советом бюро.

Если оригинал бланка не предъявлен, пограничники правомерно применили к водителю санкции, потому что проверить, действительно ли выдавалась эта "зеленая карта" в другой стране, наш пограничник не может, это технически невозможно. Такие требования в РБ. В различных странах они могут отличаться. В Литве, Эстонии, возможно, законодательство допускает предъявление распечатанного в черно-белом варианте документа. На сегодня в Беларуси электронные "зеленые карты" не считаются документами. Водитель обязан предъявить оригинальный бланк зеленого цвета. Бланк должен соответствовать форме, установленной Советом бюро международной системы "Зеленая карта". Для всех 47 стран она едина, в том числе по степени защиты.

- И все равно правильно ли приравнивать наличие электронной копии "карты" к ее отсутствию? Она-то была, только не в оригинале. В комментариях к статье наши читатели задаются вопросом: почему пограничник не наказал водителя за забытый документ, а это уже не 20 базовых штрафа, а предупреждение и совсем небольшая сумма штрафа?

- А на каком основании вы решили, что карта была? Как пограничники могут определить, это просто на компьютере нарисованная бумага или действительно договор страхования? Каким образом это можно сделать? Если предъявляется оригинальный бланк, он имеет определенные степени защиты, изготавливается, выдается страховой организацией. Это как деньги. Если вы копию денег предъявите в магазине, вам скажут, что у вас есть деньги? Это то же самое. К тому же "зеленая карта" - бланк строгой отчетности.