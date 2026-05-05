5 мая 2026, вторник, 17:04
Porsche возвращает культовую раскраску Apple

Фото: Porsche

Это выглядит идеально.

Porsche представила специальную гоночную ливрею с логотипом Apple, которая отсылает к историческому дизайну 1980 года. Два автомобиля Porsche 963 выйдут на трассу в Лагуна-Сека в обновлённой ретро-раскраске, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Дизайн посвящён сразу двум юбилеям: 75-летию Porsche и 50-летию компании Apple. Яркий логотип Apple размещён на крыше, а фирменные цвета бренда использованы в оформлении кузова, включая крылья, капот и задний спойлер.

Раскраска вдохновлена Porsche 935 K3, который в 1980 году участвовал в «24 часах Ле-Мана» с логотипом Apple Computer. В компании Apple отметили, что партнёрство с Porsche длится десятилетиями и символизирует общие ценности инноваций и дизайна.

По словам представителей Apple Music и спортивного направления компании, новый проект является данью уважения оригинальному сотрудничеству и историческому болиду.

Хотя Porsche заявляет, что это разовая акция, необычный дизайн уже получил положительные отзывы за эффектный внешний вид и удачное сочетание классики и современных технологий.

