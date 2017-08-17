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В Слониме проведут пикет в поддержку руководителей профсоюза РЭП

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  • 17.08.2017, 20:08

Только солидарность поможет повлиять на ситуацию с независимым профсоюзом.

Требовать от правителя и правоохранительных органов прекратить уголовное преследование руководителей Профсоюза радиоэлектронной промышленности Игоря Комлика и Геннадия Федынича собираются активисты на пикете в Слониме.

Заявку на его проведение 3 сентября подали в местные органы власти представители демократического сообщества районного центра, передает «Радыё Рацыя».

Как говорит один из активистов Виктор Марчик, только солидарность поможет повлиять на ситуацию:

- Мы все в одной лодке. И, естественно, нужно помогать друг другу. Если на кого-то давят, то надо совместно решать эти проблемы, потому что если мы будем разрозненны, нас передушат по отдельности. А независимый профсоюз - это одна из наших структур, нужно обязательно ее поддержать и спасти. Ведь если не будет независимых профсоюзов, то кто тогда будет помогать рабочим на предприятиях?

Как сообщалось ранее, слонимские активисты также направили обращение в поддержку руководителей профсоюза РЭП Лукашенко и генеральному прокурору, а также министру внутренних дел. Позже собранные под обращением подписи на улицах Слонима активисты передадут в эти же инстанции.


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