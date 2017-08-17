В Слониме проведут пикет в поддержку руководителей профсоюза РЭП

В Слониме проведут пикет в поддержку руководителей профсоюза РЭП1
- 17.08.2017, 20:08
Только солидарность поможет повлиять на ситуацию с независимым профсоюзом.
Требовать от правителя и правоохранительных органов прекратить уголовное преследование руководителей Профсоюза радиоэлектронной промышленности Игоря Комлика и Геннадия Федынича собираются активисты на пикете в Слониме.
Заявку на его проведение 3 сентября подали в местные органы власти представители демократического сообщества районного центра, передает «Радыё Рацыя».
Как говорит один из активистов Виктор Марчик, только солидарность поможет повлиять на ситуацию:
- Мы все в одной лодке. И, естественно, нужно помогать друг другу. Если на кого-то давят, то надо совместно решать эти проблемы, потому что если мы будем разрозненны, нас передушат по отдельности. А независимый профсоюз - это одна из наших структур, нужно обязательно ее поддержать и спасти. Ведь если не будет независимых профсоюзов, то кто тогда будет помогать рабочим на предприятиях?
Как сообщалось ранее, слонимские активисты также направили обращение в поддержку руководителей профсоюза РЭП Лукашенко и генеральному прокурору, а также министру внутренних дел. Позже собранные под обращением подписи на улицах Слонима активисты передадут в эти же инстанции.