В БСБ Банке рассказали, когда возобновят работу 1 19.08.2017, 9:24

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Точных сроков не называют, но обещают «скоро».

В БСБ Банке, которому Нацбанк 18 августа вернул лицензию на работу с физлицами, рассказали, когда белорусы смогут воспользоваться сервисами банка.

— Сейчас банк ведет переговоры, а также выполняет необходимые технические и юридические процедуры, чтобы возобновить работу с платежными карточками. Уже в самое ближайшее время вы сможете получать платежные карточки системы MasterCard, а чуть позже вам станут доступны и платежные карточки системы Visa, — сообщили в БСБ Банке.

Физлицам, которые хотят получить платежную карточку БСБ Банка как можно раньше, специалисты советуют оставить онлайн-заявку на сайте банка (будет доступна с 21 августа) или обратиться в любое отделение банка и оставить заявление на выпуск карточки MasterCard Standard или MasterCard Gold. Предварительно, новые карточки начнут выдаваться в конце следующей недели.

— Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить возможность пользоваться нашими сервисами в максимально короткие сроки и с наибольшим комфортом, — заявили в банке.

Напомним, Нацбанк отозвал у БСБ Банка лицензию на работу с физлицами с 26 июня этого года. «Решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и вступает в силу с момента уведомления банка о его принятии, которое назначено на 26 июня 2017 г.», — пояснял тогда регулятор.

В итоге физлица сняли со счетов около 55 млн рублей. Аудиторы видели риск «дальнейшего оттока средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Регулятор высказал мнение, что все «недостатки исправляемы».

Обязательства БСБ Банка перед физлицами на 3 млн рублей перешли Агентству по возмещению вкладов.