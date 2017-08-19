Как Александр Мешков резонансно солировал перед журналистами 19.08.2017, 10:40

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Александр Мешков

Фото: Прессбол

Прославленный тренер не отмел ни одного вопроса.

Председатель попечительского совета и учредитель брестского гандбольного клуба Александр Мешков после девяти месяцев отсутствия в родном городе из-за занятости делами в "Газпроме" вернулся во Дворец спорта "Виктория". Он начал с выхода к заинтригованной прессе и по ходу разговора не отмел ни одной из предложенных журналистами тем, пишет Прессбол.

О грядущем сезоне

Нам предстоит непростой сезон — уже шестнадцатый в истории клуба. Команде предстоит сыграть минимум семьдесят матчей. Мы к этому подготовились. Надеюсь, справимся. Цели и задачи команды не меняются. Прежде всего — достойно выступить в Лиге чемпионов. Группа у нас интересная, там не хватает разве что "Барселоны". Плюс чемпионат и Кубок Беларуси. Есть еще СЕХА-Газпром-лига. У нас боевой состав. Мы уже дистанционно презентовали вам новичков. На "Кубке Белгазпромбанка" будет возможность оценить их действия воочию. Настроены оптимистично.

О перспективах победить в СЕХА-лиге в отсутствие "Веспрема"

Дело не в "Веспреме". В турнире и без него участвуют уважаемые клубы, которые побеждали в Лиге чемпионов. Кстати, в отличие от "Веспрема". Там есть с кем бороться. В прошлом сезоне стояла задача принять "финал четырех" СЕХА-лиги в Бресте. Мы все сделали достойно. Брестчан смогли увидеть его и убедиться, что он не сильно отличается от решающих матчей Лиги чемпионов. Особенно если принять во внимание, что "Вардар" победил в обоих турнирах. У нас прежняя задача — попасть в финал и там победить. Мы работаем и поступательно движемся к цели.

О возможности еще одного "финала четырех" СЕХА-лиги в Бресте

Будем корректными. Есть Словения, которая подобный турнир вообще не проводила. Есть Македония и Хорватия. Мне было очень важно провести "финал четырех" в Бресте в год пятнадцатилетия клуба. Рад, что все получилось, это был красивый подарок. Если бы не неудача в семиметровых бросках в полуфинале с "Веспремом", было бы еще лучше. Поэтому несколько лет о повторении думать не будем. А СЕХА-лига будет жить. В этом никаких сомнений. Ее контракт с "Газпромом" действует до 2020 года.

О необходимости играть в чемпионате Беларуси по полной программе

Читал комментарии тренеров команд, с которыми нам предстоит соперничать. Все рады, что смогут показать БГК своим болельщикам. Но хочу их огорчить. В национальном первенстве наша команда будет не той, что входит в десятку сильнейших в Европе. Мы хотим, но не можем привезти в Гомель или Гродно европейский вариант состава в силу регламентных ограничений федерации. В распоряжении тренеров 28 игроков, и любой может сыграть в чемпионате Беларуси. Есть еще БГК-2, где собраны ребята, готовые включиться в работу с основной командой. Чемпионат страны — для нас второй по значимости турнир. При необходимости будем жертвовать СЕХА-лигой, оставляя в силе поставленные там задачи. А жизнь, история все расставят по местам. Мы не вправе менять решения исполкома федерации. Для нас в этом нет ничего нового. В таком состоянии мы находимся пятнадцать лет. Всего одной проблемой больше... В ответ мы просто работаем.

О взаимоотношения с главой федерации Коноплевым

Согласен с позицией клуба, поддержавшего продление председательских полномочий Владимира Коноплева на майской конференции федерации, несмотря на продвижение им некоторых идей, которые навязывает ему окружение и которые мы не поддерживаем. Последний раз встречался с Коноплевым почти год назад. Тогда я впервые приехал на заседание исполкома БФГ, потому что хотел сохранить ранее достигнутые нами договоренности. Была беседа, но осуществить задуманное не удалось. В результате появилось "правило левши", ужесточили лимит легионеров. Но альтернативы Коноплеву нет. Результаты мужской сборной, движение гандбола в целом — это позитив. А взаимоотношений клуба и федерации — это немного другая сфера. В любом случае все мы должны быть настроены на позитив. И принимать решения, которые идут на пользу гандболу. Одно из них — создание детской гандбольной лиги под патронажем БГК. Тогда на исполкоме тренеры просили об этом. Мы взяли паузу в полгода, присмотрелись и поняли: если не мы — то никто. Прошел первый пробный сезон "Зубра". Будет продолжение. Создано соответствующее юридическое лицо, назначен генеральный директор лиги, обеспечено финансирование. Прекрасно понимаем, что мы в ответе за развитие гандбола в Беларуси.

О потерях в составе и сравнении БГК прошлого сезона и нынешнего

Чтобы ответить, какой из составов сильнее, надо подождать до марта. Пока скажу так: эта команда — другая. Конечно, Криштопанс и Атьман — это гандболисты, которых надо было сохранить. Но это уже вопрос существующих возможностей. У победителей Лиги чемпионов и других грандов они выше. Хотя не все решают деньги. Прекрасно понимаю российских пацанов, которые видят во сне бундеслигу. Атьман ушел туда на финансовые условия, скромнее наших. Но ему очень хотелось. Мы уважаем его выбор. У Криштопанса ситуация другая. Однако не исключаю, что и Паша, и Дайнис вернутся. Кстати, в конце сезона Макс Бабичев сожалел о поспешно принятом зимой решении об уходе. Мы же хотели оставить всех.

О давлении на команду

Его вообще никогда не было. Я не вмешиваюсь в работу тренера. Он сам определяет состав, подходы. Не бывает чудес, что люди собрались и сразу дали результат. Необходимо время. Поражения в предсезонных спаррингах понятны. Давайте подождем. На пятое место в группе Лиги чемпионов должны выходить.

О бюджете БГК

Он не меняется на протяжении четырех сезонов. Есть программа оптимизации расходов. Пытаемся зарабатывать на билетной программе. В прошлом сезоне она дала серьезные деньги. Но их не хватит даже на месячную зарплату игрокам. Но финансово клуб полностью обеспечен. Это не уровень топов. Мы в середине. Но это нормальный гандбольный бюджет, который позволяет приглашать хороших игроков, летать чартерами на матчи Лиги чемпионов и важнейшие встречи СЕХА-лиги.

О работе офиса клуба

На протяжении девяти месяцев у меня было с ним только телефонное общение. Все хорошо справлялись с работой. Вы видели обновленную раздевалку, можете оценить качество звука на арене. Клубный офис уже самодостаточен. Несколько лет назад я говорил, что его работники должны жить делами клуба. Сейчас так и есть. Получаю от этого удовольствие. Все молодцы. Но это не повод успокаиваться и бросать работу.

О конечной точке клубной биографии

Прилетел и сразу отправился на могилу отца. Не был там с декабря. Клуб — тема семейная. Это память о человеке, который дал мне жизнь. Не важно, выиграем ли мы Лигу чемпионов, будут ли у нас деньги. БГК имени Мешкова будет всегда. У меня запланирована встреча с директором брестского училища олимпийского резерва, хотим обсудить ряд идей. Есть детская лига, есть БГК-2. Развивать гандбол в Бресте — это продолжать дело отца. А это стремление иссякнуть не может. Посмотрите на "Кубок Белгазпромбанка". Здесь все делается с душой, здесь комфортно находиться, приятно общаться, встречаться, проводить время. И это не зависит от результата, он вторичен. Мы просто хотим, чтобы память о человеке, с которым всем было при жизни хорошо, которого чтили и уважали, сохранялась именно так.

О взаимодействии со сборной

Конфликтов у нас никогда ни с кем не было. Но мы всегда были приверженцами тех правил, которые существуют в ЕГФ. Поэтому, если кто-то хотел их нарушать, надо было прийти к нам и договорится: давайте делать это вместе. В этом году с учетом нашего участия в чемпионате Беларуси обстановка будет рабочая. На всякий случай хочу сразу предупредить, что на 20 декабря поставлен домашний матч СЕХА-лиги с ее чемпионом и владельцем Кубка чемпионов "Вардаром".

Об отношении к игре травмированных игроков

Если гандболист при первой боли категорично заявляет, что не может играть, значит, он у нас пассажир, временщик. Пришел, что-то получил и ушел. А если он к нам пришел осознанно, проникся нашим душевным состоянием, то по возможности выйдет на площадку и поможет. Все помнят финиш прошлого сезона. Ребята это делали. Вы видели Серегу Шиловича, который с травмой вышел на игру плей-офф чемпионата Беларуси. Видели Пашу Атьмана в матчах против "Фленсбурга" и СКА. БГК — это не деньги. Это семья, в которую приходят и остаются. А временщики, как правило, не задерживаются, просто не вписываются, их отторгает коллектив.

О "Кубок Белгазпромбанка"

Один из лучших банков страны в союзе с хорошим клубом делают качественный спортивный продукт. К нам стремятся попасть клубы европейского уровня. А когда приезжают, то удивляются, как все здесь классно. Очень рад, что у клуба есть свои турниры. Их у нас два. Белорусский — памяти отца, который проходит в начале мая. И международный в августе, когда мы представляем команду. В этом году немного поменяли формат. У нас уже нет дня открытых дверей, таких дней теперь целых три! К десятилетию турнира сделали шикарный кубок. Банк уже заразился гандболом. И делает все качественно, с душой.

О напутствии команде

Пообщаемся после турнира. Поговорим о задачах, о подходах к ним. Послушаем вопросы, узнаем о проблемах, которые есть у игроков. Посмотрим друг другу в глаза, пожелаем удачи и продолжим работу. Нас ждет очень интересный сезон!