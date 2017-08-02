Брестчане выиграли суд у «беспредельщиков» из МВД 9 2.08.2017, 8:25

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Сергей Коляда

После разбирательства милиционер убегал от журналистов через черный ход.

Таких историй в Беларуси десятки, а может и сотни. Эта стала известна обществу исключительно благодаря независимым медиа, говорится в сюжете телеканала «Белсат».

Поломанные ребра и рука, следы многочисленных ударов, так, по словам брестчан Сергея Коляды и Александра Зехова, в начале мая закончилась их встреча с милицией.

«Глаз подбили. После резали ножом, чтобы кровь ушла или гной», — поделился тогда Сергей Коляда.

Кто бесчинствовал?

Человеком, который резал глаз, со слов пострадавших, оказался старший сержант Самарчук. В суд Московского района Бреста он прибыл в качестве… пострадавшего. Почему в суд? Милиционеры захотели привлечь Коляду и Зехова к административной ответственности за нахождение в нетрезвом состоянии и неповиновение милиции. Примечательно, что после разбирательства милиционер Самарчук убегал от журналистов через черный ход.

Пострадавшие: милиционеры волновались и говорили неправду

Надо отметить, что работники Фемиды сделали все возможное, чтобы на разбирательство не попали независимые журналисты, а даже родственники пострадавших. Хотя рядом был свободная зал, заседание проходило в тесной комнатке.

Судебное разбирательство сразу вызвало ряд вопросов. Главное — насчет свидетелей. В суде появился солдат внутренних войск, от которого ни на шаг не отступал милиционер. Показания военный давал также в его присутствии.

Фальшивые протоколы

«Все под копирку, подписи не наши. Судья же видит», — рассказал Сергей Коляда.

Ввиду отсутствия доказательств судья Лобачевская постановила не привлекать молодых людей к административной ответственности.

Пострадавшие и их родственники собираются идти дальше. Они будут требовать привлечь к уголовной ответственности милиционеров, совершивших насилие.

Почему суд огласил неожиданное решение?

«Мы заметили, что в судебную систему поприходили новые люди. Возможно они не вписываются в эту систему и принимают решения самостоятельно. Второй момент, вероятно суды устали от дел, которые организовывает милиция», — полагает правозащитник Олег Волчек.

Пока история Сергея Коляды и Александра Зехова получила положительное продолжение. А началось все 6-го мая. В этот день молодые люди встретились в кафе «Сказка», чтобы выпить и поговорить. Через некоторое время — хотели сесть в такси. В тот момент их задержали, отвезли в отделение и жестоко избили. По словам свидетелей, молодые люди не сопротивлялись и не создавали никакой опасности.