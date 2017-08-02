Фотофакт: сильный ветер в Сморгонском районе валил деревья 3 2.08.2017, 19:58

Фото: «Светлы шлях»

2 августа над Сморгонским районом пронесся ураган.

Ветер был такой сильный, что валил деревья. Например, около агрогородка Солы на дорогу Ошмяны - Сморгонь упали сосны, растущие на обочине, сообщает газета «Светлы шлях».

Кстати, синоптики на среду, 2 августа, в Беларуси обещали сложные погодные условия: жара, грозы, ливни, шквалы и град. Был объявлен оранжевый уровень опасности.

Погода слегка улучшится в четверг, но также обещают кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +13…19°С, днем +22…28°С; по юго-востоку ночью +20…22°С, днем +29…31°С.

В пятницу очередная система атмосферных фронтов из Западной Европы принесет ночью в отдельные районы, а днем вновь на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью +13…20°С, днем +22…29°С, по югу +30…32°С.