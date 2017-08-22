«Школьники будут знать только таблицу умножения и буквы» 22 22.08.2017, 9:38

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Помогут ли «реформы» от правительства решить проблемы белорусских школ?

В августе среднее образование Беларуси получило, пожалуй, рекордную порцию внимания со стороны чиновников. Сначала о происходящем в белорусских школах публично высказывался Лукашенко, который в очередной раз заявил о необходимости повсеместного введения школьной формы.

Позже уже вице-премьер Василий Жарко заговорил о перспективе перехода от 10-балльной к 5-балльной системе оценок в школах. По его словам, это сделает процесс оценивания менее субъективным и более понятным для учеников и родителей. Планируется, что эти и другие вопросы будут обсуждаться на большом республиканском педсовете, где и будет принято окончательное решение.

Нужны ли такие нововведения белорусским школам? «Завтра твоей страны» обратилось к специалистам.

Северинец: Любое движение в сторону упрощения – неправильное

Общественный деятель и педагог Татьяна Северинец считает, что в белорусском среднем образовании сегодня «хватает проблем совершенно другого порядка», чем система школьных оценок.

– Эти проблемы видят все, но они настолько системные и глубокие, что сложно сказать, с какой стороны подходить к их решению, – отмечает собеседница Завтра твоей страны. – Есть сомнения, что сегодняшняя управленческая команда готова их решать.

По мнению педагога, власти не знают, что делать с проблемами образования – и именно поэтому концентрируются на таких мелочах, решая, сколько баллов выставлять ученикам.

– Хоть я и сторонник 10-балльной системы, в сегодняшних реалиях все равно, какая это система: она будет в любом случае плохо работать, – говорит Татьяна Северинец.

Эксперт прокомментировала и планы профильных чиновников еще больше упростить школьные учебники – после того, как глава государства раскритиковал их за чрезмерную сложность.

– Любое движение в сторону упрощения – неправильное, – замечает она. – Нужно двигаться в сторону систематизации, пересмотра акцентов, пересмотра подходов в образовании. А у нас вновь собираются упрощать. Я всегда говорю, что так можно прийти к тому, что дети будут знать только таблицу умножения, буквы и дорожные знаки.

По мнению собеседницы, все попытки точечно поменять ситуацию, сохраняя существующую систему в целом, обречены на провал.

– Ничего нельзя сделать точечно, если вся система пребывает в кризисе. Надо подходить комплексно – это как капитальный ремонт дома. Если мы перекрасим только фасад, то это будет никак не ремонт, – подчеркивает Татьяна Северинец.

Мацкевич: Нам нужна полноценная концепция развития образования

Тамара Мацкевич согласна с мнением, что переход на пятибалльную систему не решит кардинально проблемы среднего образования.

Эксперт критически относится и к предложениям «сделать всех учеников одинаковыми» – с помощью школьной формы.

– Уже давно существуют исследования о том, что школьная форма никак не влияет на качество образования, не улучшает успеваемость, – обращает внимание Тамара Мацкевич. – Это просто информационный шум, который создается, только чтобы отвлечь общество от более важных проблем.

Что касается предстоящего республиканского педсовета, то Тамара Мацкевич предлагает обсудить список базовых компетенций, которыми должен владеть школьник по окончании средней школы.

– В первую очередь, нужно понять, какие у выпускника должны быть знания, ценности, навыки. Мы должны понимать, кого мы будем иметь на выходе – потенциального эмигранта, «русского» со знаком качества или патриота Беларуси. Все развитые страны так делают – это должно быть целью образования. А уже на базе этого можно будет писать программы, учебники и готовить учителей

Второй вопрос, о котором должны задуматься профильные чиновники, касается принципов менеджмента в образовании – в первую очередь, в системе финансирования.

– Школы не могут стимулировать лучших учителей, которые уходят, так как они ощущают уравниловку и не видят перспективы… И главное – нам сейчас как воздух нужен качественный и современный закон об образовании, в котором должны быть ясно прописаны цели образования. Нам нужна полноценная концепция развития образования. И с этого нужно начинать, – подчеркивает Тамара Мацкевич.