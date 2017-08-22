Из Украины в Беларусь везли три тонны черники с цезием 2 22.08.2017, 11:47

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Радиоактивные ягоды следовали через Брестскую таможню.

Белорусские таможенники задержали крупную партию радиоактивной черники, которую везли из Украины.

Как информирует пресс-служба Брестской таможни, грузовой автомобиль Volvo ехал из Ровенской области через республиканский пункт таможенного оформления «Верхний Теребежев».

Согласно документам, в адрес гомельской фирмы везли 600 мешков замороженной клюквы общим весом около 21 тонн. Система радиационного контроля зафиксировала значительное превышение (в четыре раза) допустимой нормы гамма-излучения. Во время осмотра в прицепе обнаружили сто мешков замороженных ягод общим весом три тонны. От таможенного контроля их спрятали на дне под основным грузом.

Позже специалисты Столинского районного центра гигиены и эпидемиологии подтвердили факт превышения нормы гамма-излучения. Выяснилось, что его изотоп ― Цезий-138. Он считается одним из самых опасных радионуклидов для здоровья человека. Грузовик вернули на украинскую территорию.