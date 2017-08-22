Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом 22.08.2017, 11:53

Джеймс Мэттис

Визит Джеймса Мэттиса совпал по времени с наступлением на последний бастион «Исламского государства» на севере страны.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, 22 августа, прибыл с не объявленным заранее визитом в Багдад для переговоров с иракским руководством о дальнейших действиях в борьбе с джихадистской группировкой «Исламское государство» (ИГ), сообщает «Немецкая волна».

Мэттис встретится с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, другими высокопоставленными иракскими представителями, а также с президентом иракского Курдистана Масудом Барзани.

Визит главы Пентагона совпал по времени с наступлением иракской армии на город Талль-Афар - последний крупный опорный пункт ИГ в северной части Ирака. «В данный момент наше внимание сосредоточено на разгроме ИГ внутри Ирака, восстановлении суверенитета и территориальной целостности этой страны», - сказал Джеймс Мэттис.

Одновременно он предупредил, что победа над ИГ не будет скорой. «Дни ИГ, безусловно, сочтены, однако все еще не закончилось и в обозримом будущем не закончится», - констатировал Мэттис.

Иракские войска при поддержке международной коалиции во главе с США начали наступление на Талль-Афар 20 августа. Ранее этот город являлся ключевым узлом снабжения между Мосулом, расположенным в 70 километрах к востоку, и сирийской границей. Мосул вновь перешел под контроль правительства в Багдаде в июле после длившихся девять месяцев ожесточенных боев с джихадистами. Джеймс Мэттис высоко оценил боеспособность иракской армии, отметив, что та способна выполнять сразу несколько задач одновременно.