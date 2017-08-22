Школы Могилева придумали странный график начала занятий

Школы Могилева придумали странный график начала занятий4
- 22.08.2017, 14:45
- 8,582
Вслед за Молодечно в Могилеве нестандартно определились со временем начала уроков.
Учреждения образования Могилева изменят в новом учебном году время начала занятий. Об этом сообщила сегодня на заседании горисполкома начальник управления образования, спорта и туризма Ирина Новикова, пишет БелТА.
В учреждениях образования, которые работают в одну смену, занятия будут начинаться в 9.00, в две смены — в 8.30.
Там, где численность учащихся превышает 1100 человек, занятия будут начинаться в 8.15.
«Мы также организуем работу с детьми, которые будут приходить в школу в более раннее время», — сказала Ирина Новикова.
Напомним, что сегодня на новый график занятий перешли школы Молодечно.