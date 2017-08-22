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Школы Могилева придумали странный график начала занятий

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  • 22.08.2017, 14:45
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Вслед за Молодечно в Могилеве нестандартно определились со временем начала уроков.

Учреждения образования Могилева изменят в новом учебном году время начала занятий. Об этом сообщила сегодня на заседании горисполкома начальник управления образования, спорта и туризма Ирина Новикова, пишет БелТА.

В учреждениях образования, которые работают в одну смену, занятия будут начинаться в 9.00, в две смены — в 8.30.

Там, где численность учащихся превышает 1100 человек, занятия будут начинаться в 8.15.

«Мы также организуем работу с детьми, которые будут приходить в школу в более раннее время», — сказала Ирина Новикова.

Напомним, что сегодня на новый график занятий перешли школы Молодечно.


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