На волоске 9 22.08.2017, 16:10

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Одно неловкое движение – и луканомика вылетает в трубу.

Официальная статистика зафиксировала скачок задолженности реального сектора по кредитам и займам. За один месяц долг вырос на 2,1 млрд BYN.

На такую сумму, как в июне-2017, долги предприятий не росли ни разу с января-2016.

Издание banki24.by выяснило причины увеличения задолженности.

Июнь стал первым месяцем 2017 года, в котором белорусский рубль ослаб к доллару. Если на 1 июня курс Нацбанк составил 1,8642 BYN за 1 USD, то на 1 июля — 1,9396 BYN за 1 USD.

Иными словами, всего за месяц BYN-рубль подешевел относительно доллара на 3,7%. Еще более круто вырос курс евро: на 1 июня он был равен 2,0767 BYN за 1 EUR, на 1 июля — 2,2088 BYN за 1 EUR. В итоге ослабление белорусского рубля составило 6,4%.

Свыше половины банковских кредитов номинировано в иностранных валютах. По данным Нацбанка, на 1 июля удельный вес рублевых кредитов в общей сумме задолженности был равен 45,3%.

Поэтому вполне логично, что вместе со скачками курса вырос и накопленный долг. Между 1 июня и 1 июля задолженность по кредитам и займам возросла на 3,5%.

За счет огромной абсолютной величины долга рост в деньгах составил 2 099 млн BYN.

Рост долга за июнь произошел во всех регионах: от +0,7% в Брестской области до +7,8% в Витебской.

В тройку лидеров по росту долга в деньгах вошли Минск (+465 млн BYN), Минская область (+460 млн BYN) и Витебская область (+374 млн BYN). Около 67,7% прироста долга по кредитам и займам в июне дала промышленность.

Задолженность промышленных предприятий увеличилась на 1 421 млн BYN. Внутри промышленности почти весь рост задолженности пришелся на обработку.

За июнь-2017 обрабатывающая промышленность нарастила долг на 1 298 млн BYN. Первые места росту долга заняли деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (+368 млн BYN), нефтепереработка (+185 млн BYN), химическая промышленность (+163 млн BYN), машиностроение (+134 млн BYN).

В относительном выражении долг этих отраслей увеличился на 6,8%, 11,7%, 5,2% и 3,6% соответственно. Вне промышленности значительный рост долга по кредитам и займам наблюдался в сельском хозяйстве (142 млн BYN, +2,8%), в строительстве (293 млн BYN, +4,6%), в сфере информации и связи (125 млн BYN, +9%).

Вероятно, что именно курсовые переоценки задолженности по кредитам и займам съели прибыль экономики в июне.

По версии Белстата, за этот месяц весь реальный сектор заработал микроскопическую прибыль — 15,9 млн BYN. Кстати, это еще раз показывает, насколько осторожным должен быть Нацбанк в курсовой политике.

Одно неловкое движение — и едва ли не вся бухгалтерская прибыль закредитованных предприятий вылетает в трубу.