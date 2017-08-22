ГАИ приготовила для водителей новый «сюрприз» 14 22.08.2017, 17:56

6,054

Фото: AutoGrodno.by

В Беларуси с 25 августа водители обязаны ездить с включенным ближним светом.

В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, для предупреждения ДТП с участием детей, с 25 августа по 5 сентября ГАИ проведет акцию «Внимание – дети!».

В эти дни автомобилисты должны использовать ближний свет фар даже в светлое время суток, сообщает ГАИ Брестской области.

За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность – могут оштрафовать на 46 рублей (две базовые величины).

В ГАИ отмечают рост количества ДТП с участием детей. Основными причинами происшествий являются: нарушение правил перевозки несовершеннолетних, непредоставление водителями преимущества пешеходам и переход детьми дороги в неустановленном месте.