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Шуневич приказал хоккеистам минского «Динамо» выйти в плей-офф КХЛ

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  • 22.08.2017, 19:22
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Игорь Шуневич
Фото: belgazeta.by

Первый матч нового сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет уже завтра.

Выход в плей-офф КХЛ для хоккеистов минского «Динамо» является вполне достижимой задачей. Об этом заявил председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич, передает БелТА.

Игорь Шуневич напомнил, как сложился прошлый сезон для динамовцев.

«Наши ожидания, ожидания болельщиков в какой-то степени были оправданы, но в чем-то были разочарования. Моя оценка - твердая четверка по пятибалльной системе. Главный негатив, конечно, выступление команды в плей-офф. Но это уже история, из которой нужно сделать правильные выводы. И прежде всего вывод такой: оставляла желать лучшего стабильность игры команды. Как реалист считаю, цель перед командой в стартующем завтра сезоне - выход в плей-офф - вполне достижима. Также мы ставим перед игроками задачу достойно выступить в плей-офф. Под достойным выступлением понимаю зрелищный, красивый хоккей, который бы всем приносил удовольствие: вам - от игры, а нам, болельщикам, от ее просмотра. Нужно бороться до конца, учитывая высочайшую конкуренцию, которая сегодня существует в КХЛ», - отметил председатель наблюдательного совета.

Первый матч нового сезона в КХЛ минское «Динамо» проведет 23 августа на льду «Минск-Арены» с финским «Йокеритом». Начало матча в 19.30.


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