РФ и Беларусь не пригласили наблюдателей НАТО на учения «Запад-2017» 10 22.08.2017, 19:51

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НАТО призывает Россию соблюдать Венский документ.

Ни Россия, ни Беларусь, которые совместно будут проводить масштабные военные учения «Запад-2017», не пригласили экспертов НАТО наблюдать за ними в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах, направленных на усиление доверия и безопасности.

Как сообщает УНИАН, об этом заявили в штаб-квартире Альянса.

«Беларусь пригласила военные миссии принять участие в дни для «выдающихся посетителей» на своей территории, и НАТО отправит двух экспертов. Однако это не то же самое, что наблюдение в соответствии с Венским документом. Мы сожалеем, что ни Россия, ни Беларусь не приняли обеспечивающие прозрачность меры согласно Венскому документу в отношении «Запада-2017» в соответствии с правилами, согласованными всеми государствами ОБСЕ", - констатировали в Альянсе.

Представители НАТО подчеркнули, что меры Венского документа, которые обеспечивают прозрачность, «важны, поскольку они предотвращают недоразумения и просчеты».

«Наблюдением, согласно Венскому документу, предусмотрено, в частности, проведение брифингов в отношении сценария и хода учений, возможность общения с отдельными солдатами об учениях и авианаблюдение за учениями. Россия и Беларусь, напротив, выбирают избирательный подход. Такое уклонение от обязательной прозрачности вызывает вопросы», - заявили в штаб-квартире Альянса.

В организации также отметили, что НАТО и союзники «последовательно и регулярно» применяют правила Венского документа и даже выходят за их пределы, приглашая наблюдателей тогда, когда количество военнослужащих в учении не превышает обязательного порогового уровня.

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2017» запланированы на 14-20 сентября. По предварительным данным, в них примут участие до 13 тыс. военнослужащих.