В Белом Доме введен режим ЧП 22.08.2017, 22:18

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У северной ограды Белого дома обнаружена подозрительная сумка.

Секретная служба Белого дома ввела режим чрезвычайного положения на территории резиденции президента США Дональда Трампа в связи с обнаружением подозрительного предмета.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что у северной ограды Белого дома была обнаружена подозрительная сумка.

Американские СМИ информируют, что президент США Дональд Трамп в настоящее время находится вне Белого дома.