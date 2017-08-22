В Белом Доме введен режим ЧП
- 22.08.2017, 22:18
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У северной ограды Белого дома обнаружена подозрительная сумка.
Секретная служба Белого дома ввела режим чрезвычайного положения на территории резиденции президента США Дональда Трампа в связи с обнаружением подозрительного предмета.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ВВС.
Сообщается, что у северной ограды Белого дома была обнаружена подозрительная сумка.
Американские СМИ информируют, что президент США Дональд Трамп в настоящее время находится вне Белого дома.