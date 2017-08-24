Украина отмечает День Независимости 11 24.08.2017, 7:55

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Фото: Апостроф

26 лет назад был законодательно оформлен суверенитет украинского государства.

Украина 24 августа празднует 26-ю годовщину независимости. В этот день во всех городах страны пройдут масштабные мероприятия, главное же (военный парад) состоится в столице – Киеве, сообщает obozrevatel.com.

Всесоюзный референдум о сохранении СССР, в который на тот момент входила Украина, был организован 17 марта 1991 года. По результатам опросов был сделан первый шаг к независимости Украины и утверждению декларации про суверенитет государства.

16 июля Верховная Рада внесла постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". 5 июня парламент принял решение, согласно которому с 1992 года стали праздновать День независимости Украины именно 24 августа.

С Днем независимости еще 23 августа Украину поздравил глава США Дональд Трамп.

Пресс-атташе посольства США в Украине Джефф Энисман оригинальным способом продемонстрировал миру, что Крым является украинской территорией, — он снялся в видеопоздравлении ко Дню Независимости с запонками, на которых написано "Ялта".

Бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен в поздравлении заявил, что украинцы защищают свою землю от агрессора, гарантируя евроатлантическую безопасность.

"Для многих украинцев свобода досталась высокой ценой. И даже сегодня украинцы сражаются за свои границы против агрессора. Но битва за украинскую безопасность и суверенитет несет последствия далеко за Восточную Европу. Ведь в современном мире безопасность Украины является чрезвычайно важной для нашей собственной евроатлантической безопасности", - сказал он.

Западные союзники должны продолжать оказывать политическую, экономическую и военную поддержку Украине, добавил Расмуссен.

Национальная гвардия Украины организовала патриотический флешмоб в честь Дня Независимости. Видеопоздравление опубликовали на Youtube-канале Нацгвардии.

Военнослужащие в парадной форме выстроились в виде герба Украины на площади перед Музеем истории Украины во Второй мировой войне в Киеве и подняли государственный флаг.

С 23 по 25 августа в Киеве пройдут десятки праздничных мероприятий. "Гордон" подготовил афишу наиболее интересных событий, которые состоятся в Киеве.

Забег в вышиванках. Русановская набережная, начало – в 7.00

Уже в четвертый раз в День Независимости Украины в Киеве пройдет забег в вышиванках. Vyshyvanka Run 2017 начнется на Русановской набережной в 7.00. Взрослые могут выбрать себе дистанцию от 1 до 10 км, дети – от 100 м до 5 км.

Военный парад. Крещатик, начало – в 10.00

Главное событие 24 августа – военный парад на Крещатике

Он начнется в 10.00. В параде примут участие 4,5 тысячи украинских военных, в том числе ветераны и участники антитеррористической операции. Впервые в истории к параду присоединятся военные стран – членов НАТО, включая США, Канаду, Великобританию, Литву и других. На параде покажут 70 образцов украинской военной техники.

Помимо парада на Крещатике состоится спортивная акция Киевского городского автомотоклуба "Украина единая" и седьмой ежегодный уличный фестиваль "Самая большая карта мечты".

Отдельную акцию на главной улице столицы проведут семьи погибших, пленных и пропавших без вести участников АТО и Небесной сотни. Родные и близкие встречаются в 12.00 возле бывшего памятника Ленину напротив Бессарабского рынка, после чего пройдут по Крещатику.

На участке Крещатика от Майдана Незалежности до Европейской площади с 21 по 25 августа также проходит выставка военных машин.

Фото: ЕРА

Исторический парад. Парк "Киевская русь", начало – в 10.00

В парке "Киевская Русь" анонсируют исторический парад времен Киевской Руси, мастер-классы по народным ремеслам (лепка из глины, чеканка монет, стрельба из лука и другие). Вечер завершится показательной стрельбой огненными ядрами из требушета. Парк работает с 10.00 до 23.00.

Экскурсии в парламенте. Верховная Рада, начало – в 13.00

В Верховной Раде 23 и 24 августа будут проводить экскурсии. Записаться на них может любой желающий, который зарегистрируется на сайте парламента. Участники увидят Флаг независимости в почетном портале и посетят экспозицию, посвященную 25-летию передачи полномочий от Государственного центра УНР. Экскурсии будут проводиться с 13.00 до 18.00.

Фото: ЕРА

Концерт фольклорного ансамбля. Парк "Феофания", начало – в 14.00

В парке "Феофания" в 14.00 начнется концерт под открытым небом: выступит фольклорный ансамбль "Колодий". Также предусмотрена развлекательная программа для детей – с конкурсами и аниматорами, бесплатные творческие мастер-классы. В "Феофании" будут работать кафе с украинской кухней.

Фотовыставка о крымских татарах. Почтовая площадь, начало – в 14.00

На Почтовой площади 24 августа открывается фотовыставка, посвященная истории крымских татар. Там же пройдет концерт с участием крымскотатарских и украинских артистов (Злата Огневич, Эльзар Баталов, Азиза Ибрагимова и другие) и ярмарка "Феерический блюз на склонах Днепра".

Мастер-класс гончарного ремесла. Сквер Небесной сотни, начало – в 17.00

Возле сквера Небесной сотни на улице Михайловской в 17.00 запланирован благотворительный мастер-класс по изготовлению горшков для растений. Собранные деньги организаторы потратят на благоустройство сквера.

Показ фильма об аннексии Крыма. Музей театрального, музыкального и киноискусства, начало – в 17.00

В Музее покажут документальный фильм "Крим, як це було". Картина рассказывает об украинских военных, которые не изменили присяге и остались верны народу Украины. Ее снял режиссер Константин Кляцкий совместно с творческим объединением Babylon'13. Премьерный показ фильма состоялся в Киеве 16 марта 2016 года. На Ровенском международном кинофестивале "Місто мрії" он победил в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Джаз-концерт. Труханов остров, начало – в 20.00

На пляже "Южный берег Киева" (Труханов остров) пройдет концерт "Джаз на пляже". Национальный академический духовой оркестр Украины исполнит композиции легенд джаза (Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры, Джеймса Брауна и других). Выступление начнется в 20.00.

Выставки цветов

На Певческом поле Дню Независимости посвящена выставка цветов. Она открылась 18 августа и будет работать до 11 сентября. 24 августа там же состоится фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина" – в нем более 40 коллективов из разных регионов страны будут соревноваться в вокально-хоровом искусстве, хореографии и современной песне.

Еще одна выставка цветов проходит в Природоведческом музее Национальной академии наук Украины с 23 по 27 августа. Посетителям покажут более 500 сортов фиалок и других комнатных растений, представленных 15 коллекционерами из Украины. Кроме того, можно будет бесплатно получить консультацию специалистов. Выставка работает с 10.00 до 18.00.

Выставка на Певческом поле. Фото: roman_seva / Instagram

Мероприятия после Дня Независимости

На следующий день после праздника в 19.00 на образовательной станции 31B1 начнутся батлы с участием восьми поэтов. В этот вечер пройдет три тура батлов и дополнительные поэтические дуэли, зарегистрироваться на которые может любой желающий.

В этот же день в Национальной филармонии Украины выступит оркестр военно-воздушных сил США в Европе. Он исполнит композиции американских исполнителей – Армстронга, Уильямса и других. Начало в 19.00.