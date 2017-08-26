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В России предсказали скорый обвал рубля

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  • 26.08.2017, 10:08
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Фото: Reuters

Четвертый квартал этого года является зоной повышенного риска для российского рубля.

До конца сентября конгресс США должен принять решение о повышении порога госдолга. После этого американское казначейство собирается выйти на рынок с массированными заимствованиями на сумму в $501 млрд. Кроме того, Федрезерв может в очередной раз повысить ставки и начать продавать накопленные у себя на балансе ценные бумаги. Некоторые аналитики опасаются, что в четвертом квартале это спровоцирует резкий рост курса доллара к другим валютам, в том числе — рублю, пишет Gazeta.ru.

Дедлайн по повышению порога госдолга США истекает 29 сентября. Если конгресс не утвердит новые лимиты (они могут перевалить за $20 трлн), то американское казначейство сможет занимать на рынке только для погашения старых долгов, а значит, есть риск прекращения финансирования ряда государственных обязательств (это называется shutdown).

Впрочем, в предыдущие годы это шоу не продолжалось критически долго, и администрация президента приходила к согласию с парламентариями. В этот раз, вероятнее всего, будет так же, даже несмотря на критическое отношение конгрессменов к Дональду Трампу.

Проблема текущего момента в том, что shutdown может спровоцировать волну распродаж на рынках, которые и без того нервничают из-за пребывания Трампа в Белом доме.

Вторая причина опасаться затягивания решения по повышению потолка госдолга заключается в том, что казначейство запланировало на четвертый квартал этого года массированные заимствования на сумму в $501 млрд (с учетом погашений на конец года останется $360 млрд). Соответственно, чем позднее выйдет казначейство на рынок, тем концентрированнее будет отток средств в американские долговые бумаги.

Сообщение о планах по заимствованиям вышло еще 31 июля этого года, но аналитики не обратили на него внимания. Они полагают, что эта сумма некритична для рынка.

«Размещение казначейством США облигаций — стандартные действия, которые не должны оказывать значительное влияние на ситуацию на глобальном валютном рынке и тем более на курс российской валюты», — считает Михаил Поддубский, ведущий аналитик Промсвязьбанка.

С ним согласен и Константин Артемов, управляющий портфелем облигаций УК «Райффайзен Капитал». Он считает, что такой объем размещения небольшой по меркам американской экономики и в сравнении с общим долгом (больше $18 трлн).

Но $501 млрд заимствований за квартал — это самый высокий показатель с кризисного 2009 года. И это примерно 2,5% от всего объема госдолга США.

Василий Олейник, эксперт ГК «Финам», называет эту сумму «гигантской».

Ситуация усугубляется тем, что в сентябре американская Федеральная резервная система может объявить о повышении ставок и дате начала сокращения баланса, на котором сейчас скопилось ипотечных и государственных бумаг на $4,5 трлн.

Предварительный план очистки баланса предполагает, что в месяц будет продаваться государственных и ипотечных бумаг на $6 млрд и $4 млрд, затем объемы постепенно увеличатся до $30 млрд и $20 млрд.

Кроме того, есть высокая вероятность того, что уже в ближайшее время о начале свертывания программы количественного смягчения (QE) объявит и Европейский ЦБ.

Василий Олейник отмечает, что сейчас вся финансовая система и все фондовые рынки держатся лишь за счет ежемесячных вливаний почти в $150–160 млрд и «не трудно представить, что будет, когда эти инъекции иссякнут».

Он говорит, что стоит готовиться к мощной коррекции по всем рисковым активам и тем более по всем валютам развивающихся стран, включая рубль.

В итоге коррекции пара евро/доллар может с текущего уровня в 1,15 опуститься к паритету. Аналитик ВТБ24 Алексей Михеев отмечает, что рубль может вырасти выше отметки в 67 руб. за доллар. Он также не исключает, что и нефть в итоге подешевеет.

Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», не видит проблем для рубля в связи с ростом заимствований со стороны США, но отмечает, что в целом администрация Дональда Трампа находится «меж двух огней».

С одной стороны, реформы, предлагаемые Трампом, участие во внешних конфликтах, переориентация экономики на внутренние производственные ресурсы требуют госфинансирования, т.е. роста долга. С другой — дальнейшее наращивание долга, особенно учитывая, что после 2007–2009 годов в госдолг были конвертированы крупные и токсичные корпоративные долги, небезопасно.

«Поэтому администрация будет вынуждена постепенно ужесточать монетарную политику и разворачивать ее в сторону сокращения государственных заимствований. Полагаю, что этот процесс мы увидим уже в 2018 году», — считает аналитик.

Стоит отметить, что покупка инвесторами американских бумаг на $501 млрд вполне может спровоцировать вывод средств с других рынков, включая российский. Сейчас нерезиденты держат в облигациях РФ значительную сумму из-за высоких ставок.

При этом Банк России в сентябре, вероятнее всего, снизит ключевую ставку, поскольку инфляция находится ниже целевого уровня в 4%, а ФРС, как уже отмечалось, может ставку повысить.

По данным ЦБ, на 1 июля 2017 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 30,4%, они держали облигации номинальным объемом 1,869 трлн руб., или около $30 млрд.

Массовый выход иностранцев из ОФЗ грозит спровоцировать обвал рубля, масштабы которого будут значительно превосходить простую коррекцию в пределах 15–20%.


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