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Лукашенко: Боюсь, что у меня сердце остановится

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  • 26.08.2017, 20:42
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Диктатор рассказал о своих глубинных страхах.

Александр Лукашенко на вчерашней встрече с хоккеистами минского «Динамо» объяснил, почему пока не может посещать домашние встречи «зубров», пишет «Трибуна».

«Я, конечно, сегодня на игру не приду. Не потому что даже у меня времени нет, я просто боюсь пока ходить на ваши игры. Потому что я глядя в телевизор боюсь, что у меня сердце остановится. Но там, думаю, и вам лишняя нагрузка, и для меня это будет неподъемно. Но буду за вас болеть.

Выходя на лед, вы всегда должны чувствовать, что я где-то тут, рядом, и желаю, чтобы вы победили. Вы даже не представляете, насколько я вовлечен в разные виды спорта, не только в хоккей. Насколько я в это втянут и вовлечен – вы просто не представляете. Я переживаю за вас как за своих родных, за своих детей. Поэтому я всегда, даже если меня нет на стадионе, вы знайте, что я рядом с вами», – сказал Лукашенко в эфире СТВ.


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