Минское «Динамо» в овертайме уступило ЦСКА 8 27.08.2017, 19:35

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«Зубры» проиграли третий матч подряд.

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на домашнем льду уступило ЦСКА со счетом 1:2 (ОТ).

Таким образом, «зубры» проиграли третий домашний матч подряд.

Динамо Минск — ЦСКА — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Динамо Минск: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Коробов, Клинкхаммер (А) — Хауден — Фонтейн; Дюков — Граньяни (А), Павлович (К) — Шарангович — Матерухин; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Ковыршин — Степанов; Китаров — Волков — Лингле; Знахаренко, Буйницкий.

ЦСКА: Сорокин (Юханссон); Киселевич (К) — Робинсон, Бурдасов — Окулов — Петров; Нестеров — Науменков (А), Шумаков — Шалунов — Капризов; Блажиевский — Ожиганов, Телегин — Светлаков — Ничушкин; Платт — Скотт — Любимов; Пашнин.

Шайбы: 1:0 — Фонтейн (Граньяни, 29.53 — мен.). 1:1 — Ничушкин (Светлаков, 54.37). 1:2 — Светлаков (Робинсон, 63.44 — бол.).