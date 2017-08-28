Минобороны Украины: «Запад-2017» - прикрытие для развертывания ударных группировок РФ 28.08.2017, 7:58

Степан Полторак

К маневрам могут привлечь более 100 тысяч военнослужащих.

Учения «Запад-2017» могут служить прикрытием для развертывания ударных группировок российских войск. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию «Наша армія».

«Россия ежегодно проводит масштабные учения, официально заявляя: они плановые и не угрожают какому-либо государству. Впрочем, как показывает опыт, это не соответствует действительности. Помимо демонстрации силы, учения подобного размаха вполне могут служить прикрытием развертывания ударных группировок войск РФ, рассредоточения средств поражения и запасов материальных ресурсов на операционных направлениях и для отработки вариантов применения таких сил. Мы хорошо помним, как российские войска, вовлеченные в маневры «Кавказ-2008», не вернулись с полигонов и начали агрессию против Грузии», – сказал Полторак.

Министр отметил, что РФ заявила об участии в учениях около 13 тыс. военных.

«Однако наша оценка показывает: к маневрам могут привлечь более 100 тыс. военнослужащих. К тому же РФ перекинула авиацию, которая задействована в учениях ранее запланированных сроков. Это создает угрозу Украине и другим странам Европы. Мы отслеживаем ситуацию и знаем о передвижении российских войск вдоль украинской границы. Мы поддерживаем высокую боевую готовность, чтобы в случае необходимости адекватно отреагировать на опасность», – заявил глава оборонного ведомства.

Учения «Запад-2017» пройдут в Беларуси с 14-го по 20 сентября.

Свое беспокойство по поводу их проведения уже выразили страны Европейского союза, НАТО и Украина.

В августе международное разведывательное сообщество InformNapalm зафиксировало масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы. Эксперты предупредили, что учения могут стать этапом «оккупации и втягивания Беларуси в вооруженный конфликт».

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».