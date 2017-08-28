В Киеве почтили память Алеся Черкашина и Виталия Тележенко 1 28.08.2017, 20:32

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Фото: «Радыё Свабода»

На мероприятии звучали песни Алеся Черкашина.

В Киеве на улице Белорусской белорусские и украинские активисты почтили память белоруса Алеся Черкашина и украинца Виталия Тележенко, которые два года назад погибли на Донбассе, передает «Радыё Свабода».

«Виталий Тележенко погиб в бою под Старогнатовкой Волновахского района, а Алесь был ранен, больше двух недель боролся за свою жизнь и умер 28 августа в Запорожской больнице», - сказал Вадим Кабанчук, который также тогда боролся в рядах батальона «Добровольческий украинский корпус».

Вадим Кабанчук добавил, что Алесь Черкашин получил в одном из учебных заведений Херсона диплом теолога и планировал заниматься миссионерской деятельностью. «Алесь был для меня таким определенным духовным образцом - уверенным, сильным человеком. Он всегда посмеивался, а в его руках всегда была гитара. Он был веселым верующим парнем, и не верилось, что с ним что-то может случиться», - добавил он.

Сегодня на мероприятии звучали песни Алеся Черкашина.

«Белорусы защищают независимость Украины, так как имеют в виду, что независимость Беларуси также сегодня в большой опасности», - отметила в свою очередь лидер Белорусского центра «Сябры» Галина Сорочик.

Сегодня же около мемориальной доски в честь Алеcя Черкашина, Виталия Тележенко и Михаила Жизневского украинский художник Тарас Носар представил свою новую картину, посвященную белорусам, которые в январе 2015 года подняли в Песках бело-красно-белый флаг.