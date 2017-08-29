В Бресте почтили героя-добровольца Алеся Черкашина 1 29.08.2017, 11:08

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Почтить память белорусского добровольца приехали несколько десятков человек.

28 августа на кладбище Каменица Жировецкая около Бреста собрались родственники и друзья белоруса Алеся Черкашина, который ровно два года назад погиб на Востоке Украины, передает «Радыё Свабода».

На могилу Алеся Черкашина приехали его родители Николай и Светлана, сопредседателя оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец и Георгий Дмитрук - всего около 20 человек из Бреста и других городов.

Николай Черкашин поблагодарил друзей Алеся, приехавших к могиле во вторую годовщину смерти добровольца.

Перед собравшимися выступил Павел Северинец, который рассказал, что «сегодня об Алесе снимают фильмы, о нем пишут книги». Северинец подарил родителям две книги про выдающихся людей Белорусской христианской демократии, среди которых есть и история про Алеся Черкашина.

Доктор архитектуры Ирина Лавровская из Бреста рассказала, что сегодня могила Алеся Черкашина является важным местом памяти для жителей города:

«Мы причастны к тому, чтобы у Алеся возник этот памятник, ставший местом нашей памяти. Не только памяти родителей, но и всех жителей города. Спасибо Алесю, что он этим местом стал, и через сто, и через двести лет это место сохранится».

Друзья Алеся вспоминали о нем, рассказывали о том, что «только после его смерти поняли смысл перформанса с окровавленными руками у крыльца Брестского облисполкома».

К памятнику Алеся возложили цветы, зажгли свечи. Здесь были выставлены медали, которыми Алесь Черкашин посмертно награждены в Украине. А Николай Черкашин представил ранее неизвестный портрет сына.

Напомним, бывший председатель брестской городской организации БХД Алесь Черкашин воевал в составе добровольного украинского корпуса «Правого сектора» под позывным «Тарас». 10 августа 2015 года 32-летний белорус был тяжело ранен в бою под Белокаменкой на Донбассе и умер в больнице в Запорожье после нескольких недель комы.

Алесь был посмертно награжден орденом «Народный герой Украины». Ему, его украинскому побратиму Виталию Тележенко а также белорусу Михаилу Жизневскому в Киеве поставили мемориальный знак.

Вчера Алеся Черкашина почтили и в Киеве.