10 самых продаваемых автомобилей всех времен 29.08.2017, 20:22

3,227

На первой строчке расположился автомобиль японского производителя.

Hyser.com cоставил рейтинг самых продаваемых автомобилей всех времен.

Toyota Corolla: 41 миллион автомобилей

Первая Toyota Corolla была представлена в Японии в октябре 1966 года — это был маленький, длиной всего 3,85 м, заднеприводный двухдверный седан. Четырехцилиндровый двигатель объемом 1,1 литра развивал 60 л. с., коробка передач была четырехступенчатой, задняя подвеска — рессорной зависимой, а передняя — независимой с одной поперечной рессорой (позже пружинной).

Toyota Corolla имеет 11 поколений и является самым продаваемым автомобилем в мире. Последняя версия Toyota Corolla Е160 появилась в Японии в 2012 году.

Ford F—Series: 35 миллионов автомобилей

В Соединенных Штатах рынок пикапов составляет 2,5 миллиона единиц в год. Со своим F-150, Ford занимает треть доли рынка на протяжении почти 70 лет.

16 января 1948 года Ford представил первую послевоенную линейку легких, средних и тяжелых грузовиков, которая вошла в историю как серия F. Предложение включало широкий диапазон от F-1 грузоподъемностью полтонны до трехтонного F-8. Это те машины, модельный ряд которых сегодня начинается с F-150.

Благодаря современной конструкции, кабины, которая выглядела на «миллион долларов» и десятилетней гарантии, серия F очень быстро стала бестселлером. И держит первое место по продажам в Америке до сих пор.

Volkswagen Golf: 28 миллионов автомобилей

В 1974 году с конвейера сошел первый Volkswagen Golf. Его дизайн разрабатывал итальянец Джорджетто Джуджаро, а свое имя автомобиль получил от названия течения Гольфстрим. Первый Golf выпускался в двух исполнениях (базовое и люкс), имел большой набор опций: омыватель заднего стекла, «дворник», сдвижной люк в крыше, запирающуюся пробку бензобака и колеса с литыми дисками.

За сорок три года бесспорного успеха: семь поколений, почти 30 миллионов проданных авто, популярность всего ряда, будь то трех- или пятидверный хэтчбек, черырехдверный седан, универсал или кабриолет.

Volkswagen Beetle: 24 миллиона автомобилей

Только три поколения за 80 лет! Первая модель этого автомобиля послужила в качестве основы для Porsche 911.

Известный своей долговечностью, это единственный автомобиль, который стал героем фильма, с таким же названием «Фольксваген Жук».

Интересная деталь: изначальное немецкое название автомобиля Volkswagen Käfer (нем. Фольксваген Жук), в разных странах при коммерциализации получило разные версии. Так, во Франции — это Фольксваген Божья коровка, в Турции — Фольксваген Черепаха, в Польше — Фольксваген Горбатый, а в Швеции – Фольксваген Пузырь.

Honda Civic: 22 миллиона автомобилей

В истории японской фирмы Honda модель Civic занимает особое место. Маленький шустрый хэтчбек появился в 1972 году и с тех пор с каждым поколением получал дополнительные сантиметры и новые версии кузова. С годами Civic становился комфортнее и мощнее.

При этом в характере Civic почти всегда присутствовала ездовая «перчинка», за что машину полюбили во всем мире. К тому же он считается самым надежным автомобилем в мире.

Ford Escort: 20 миллионов автомобилей

Ford Escort — это едва ли не самая известная модель американского концерна. Автомобиль стал одним из наиболее популярных и продаваемых моделей компании. Такой популярности машина во многом обязана многократному участию в различных гоночных соревнованиях.

Первое поколение Ford Escort – это заднеприводные двух- либо четырехдверные седаны. Оснащались они бензиновыми моторами серии Kent на 1,1 и 1,3 л с мощностью 39-45 л.с. и 52-72 л.с. соответственно. За довольно долгое время существования модель неоднократно модернизировалась, дорабатывалась. В общей сложности существует семь поколений Ford Escort.

ВАЗ-2101 (Lada): 19 миллионов автомобилей

Жигули, Лада или попросту сначала «единичка», а позже — «копейка» — это советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан. Этот автомобиль является самым известным из советских автомобилей.

За выпуск данной модели в мае 1972 года производителю была вручена Международная премия «Золотой Меркурий». Хотя, по сути, это Fiat 124, который собирали по лицензии на Волжском автомобильном заводе с1970 года.

Honda Accord: 18 миллионов автомобилей

За 41 год, на протяжении которых выпускается Accord – одна из ключевых для компании Honda моделей, сменилось уже 9 поколений этого автомобиля.

Первый Accord, появившийся в мае 1976 года, поначалу был доступен только в кузове хэтчбек — это был переднеприводный автомобиль с расположенным поперечно 1,6-литровым двигателем.

В1982 году семейный седан Accord в 4,5 метра стал первым японским автомобилем, произведенным в США. С тех пор он успешно продается в Новом Свете, а вот европейский рынок он покинул в 2015 году.

Ford T: 16,5 миллионов автомобилей

Ford T, также известный как «жестянка Лиззи» — это первый серийный автомобиль, который производился между 1908 и 1927 годами. Его стартовая цена составляла 850 долларов США, что эквивалентно 15 000 евро в 2016 году.

Именно он считается первым доступным автомобилем и имеет славу того, кто «посадил Америку на колеса».

Ford Fiesta: 16 миллионов автомобилей

Ford Fiesta — автомобиль класса супермини, был разработан европейским отделением Ford Motor Company. После энергетического кризиса 1973 года в Старом Свете спрос на маленькие авто был высок. Ford Motor Company нуждалась в своём автомобиле класса «супермини» для того, чтобы конкурировать с Fiat 127 и Renault 5. Так, после многих исследований и разработок, был создан прототип , послуживший прообразом первой Фиесты. Первый Ford Fiesta увидел свет в конце 1975 года.

Кроме самой Европы, автомобиль производится также в Бразилии, Мексике, Китае, Индии и ЮАР. Продается по всему миру, включая Японию и Австралию.