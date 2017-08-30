Он вам не Вован: Навальный опубликовал видеоролик о вилле Путина 17 30.08.2017, 17:08

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Фото: EPA

Вилла находится недалеко от Выборга.

Алексей Навальный опубликовал видеоролик о вилле Селлгрена на острове Лодочный в Выборгском заливе. Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что это здание используют как резиденцию президента России Владимира Путина, пишет the-village.ru.

«Показываем вам то, чего нет у “Дождя” — собственно, пролета над этой дачей, где она видна во всех подробностях», — отметил Навальный.

В видео также говорится о том, что на подъезде к территории виллы стоит указатель базы отдыха компании «Сибур», акционерами которой являются Геннадий Тимченко и предполагаемый зять президента Кирилл Шамалов.

По данным авторов расследования, постройки на территории предполагаемой президентской резиденции принадлежат компании «Север». Ранее владельцем этого юридического лица был глава Балтийской медиа группы (БМГ) Олег Руднов. После его смерти компания перешла к сыну бизнесмена.

При этом земельный участок находится в аренде у бизнесмена Сергея Колесникова, который ранее рассказал о «дворце Путина» под Геленджиком.