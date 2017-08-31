Госдолг Беларуси вырос до 39,8 миллиардов рублей 31.08.2017, 11:57

В июле госдолг увеличился на 100 миллионов рублей.

По состоянию на 1 августа он достиг 39,8 млрд. рублей, сообщает belmarket.by со ссылкой на Минфин. С начала года госдолг вырос на 7,6%, или на 2,8 млрд рублей.

Внешняя задолженность Беларуси за июль не изменилась и составила 15,6 млрд долларов. Увеличение внешнего долга будет зафиксировано по итогам августа за счет поступления российского кредита на 700 млн. долларов.

За семь месяцев года Беларусь привлекал внешних госзаймов на 2,57 млрд. долларов, в том числе 1,4 млрд. за счет еврооблигаций, 600 млн. долларов от ЕФСР, 300,4 млн. долларов от правительства и банков РФ, 176,6 млн. долларов от банков Китая, 92,6 млн. — от Всемирного банка, 2,9 млн. долларов — от ЕБРР и СИБ.

За июль в страну поступило 170 млн. долларов, в том числе 52,2 млн. долларов от правительства и банков РФ, 93,1 млн. долларов — от банков Китая, 22,2 млн. долларов — от Всемирного банка.

За тот же период Беларусь погасила 653 млн. долларов внешних займов, в том числе 226,8 млн. долларов вернули правительству РФ, 176,6 млн. долларов — ЕФСР, 217,5 млн. долларов — банкам Китая, 31,2 млн. долларов — Всемирному банку, 700 тыс. — США, 200 тыс — ЕБРР и СИБ.

В течение июля Беларусь выплатила 145 млн. долларов займов и процентов оп ним, в том числе 44,1 млн. долларов банкам и правительству России, и 100,3 млн. долларов банкам Китая.

Внутренний госдолг на 1 августа составил 9,5 млрд. рублей. За январь-июль 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 406,7 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 897,9 млн. долларов США и 120,5 млн. рублей.