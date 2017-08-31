Люксембург - Беларусь - 1:05
- 31.08.2017, 23:46
Белорусы впервые в истории проиграли в гостях люксембуржцам.
В отборочном матче чемпионата мира-2018 сборная Беларуси в гостях уступила команде Люксембурга - 0:1.
Судьбу матча решил точный удар Да Моты на 60-й минуте.
Люксембург – Беларусь 1:0 (0:0, 1:0)
Люксембург – Жубер, Янс, Скендерович, Да Граса (Островски, 78), Тилль, Яниш, Хольтер (Тилль, 67), Филиппс, Родригес (Турпель, 55), Да Мота, Жоаким.
Беларусь – Черник, Матвейчик, Филипенко, Сиваков, Алисейко, Драгун, Баланович, Маевский (Сарока, 77), Политевич (Савицкий, 46), Гордейчук (Поляков, 61), Лаптев.
Гол: 1:0 – 60 Да Мота.
Боже, нам забил Люксембург! 1:0... :( pic.twitter.com/Esz72If4mg— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 31 August 2017
Группа А: Франция — 16 очков (7 игр), Швеция — 13 (7), Болгария — 12 (7), Голландия — 10 (7), Беларусь — 5 (7), Люксембург — 4 (7).
Напомним, в октябре прошлого года белорусы на «Борисов-Арене» сыграли вничью с Люксембургом - 1:1.
Отметим, матч с участием белорусов посетили скауты 15 европейских клубов, а также представители Шведской и Французской футбольных федераций.