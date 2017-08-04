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Ермакову трудоустроили в «БСБ Банк»

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  • 4.08.2017, 12:39
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Надежда Ермакова

Экс-глава Национального банка будет «бороться с рисками».

4 августа состоялся общее собрание акционеров ЗАО «БСБ Банк», в ходе которого приняты кадровые решения. Как сообщает «Радыё Свабода», председателем правления «БСБ Банка» назначен Сергей Дубков, а главой комитета по рискам - Надежда Ермакова.

Оба назначенцы - бывшие руководители Национального банка. Сергей Дубков перешел на новую должность с «Белинвестбанка», а до этого на протяжении более полутора десятка лет работал в Национальном банке, в том числе заместителем председателя правления.

Надежда Ермакова в 2011 году была назначена главой Нацбанка и возглавляла его до конца 2014-го. До тех пор 15 лет работала в системе «Беларусбанкеа», в последнее время возглавляла наблюдательный совет «Банке БелВЭБ».

В июне Национальный банк отозвал у «БСБ Банка» лицензию на работу с депозитами физических лиц. Решение принято «с учетом выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков в деятельности учреждения». Вскоре после этого держатели сняли со счетов более 55 миллионов рублей.

Независимые аудиторы предупредили о риске дальнейшего оттока средств из банка, включая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Вскоре после этого были приняты кадровые решения.

По данным на 1 июля, «БСБ Банк» занимал 17-е место в банковской системе Беларуси по объему активов: нормативный капитал превышал 56 миллионов рублей.


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