Ермакову трудоустроили в «БСБ Банк»10
- 4.08.2017, 12:39
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Экс-глава Национального банка будет «бороться с рисками».
4 августа состоялся общее собрание акционеров ЗАО «БСБ Банк», в ходе которого приняты кадровые решения. Как сообщает «Радыё Свабода», председателем правления «БСБ Банка» назначен Сергей Дубков, а главой комитета по рискам - Надежда Ермакова.
Оба назначенцы - бывшие руководители Национального банка. Сергей Дубков перешел на новую должность с «Белинвестбанка», а до этого на протяжении более полутора десятка лет работал в Национальном банке, в том числе заместителем председателя правления.
Надежда Ермакова в 2011 году была назначена главой Нацбанка и возглавляла его до конца 2014-го. До тех пор 15 лет работала в системе «Беларусбанкеа», в последнее время возглавляла наблюдательный совет «Банке БелВЭБ».
В июне Национальный банк отозвал у «БСБ Банка» лицензию на работу с депозитами физических лиц. Решение принято «с учетом выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков в деятельности учреждения». Вскоре после этого держатели сняли со счетов более 55 миллионов рублей.
Независимые аудиторы предупредили о риске дальнейшего оттока средств из банка, включая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Вскоре после этого были приняты кадровые решения.
По данным на 1 июля, «БСБ Банк» занимал 17-е место в банковской системе Беларуси по объему активов: нормативный капитал превышал 56 миллионов рублей.