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Кочанова и Жарко будут курировать запуск футбольного канала

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  • 4.08.2017, 15:47

Не имеющие отношение к спорту чиновники возьмутся за футбол.

По сведениям «Прессбола», главе администрации правителя Наталье Кочановой и заместителю премьер-министра Беларуси Василию Жарко дано поручение до 1 сентября найти решение вопроса по запуску футбольного телеканала на площадке «Сетанты Беларусь».

Ранее было анонсировано, что новая футбольная «кнопка» появится на белорусском ТВ к старту второго круга чемпионата Беларуси. Однако занимающийся продвижением проекта Владимир Бережков в конце июля сообщил, что с запуском канала придется повременить: «Вопрос еще не решен. Как вы знаете из публичной сферы, судьба «Сетанты Беларусь» в руках президента и его ближайшего окружения. Боюсь своими комментариями навредить процессу, поэтому пока промолчу. Скажу лишь, что руководство АБФФ в реальной обстановке прилагает все возможные усилия».


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